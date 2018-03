NB I foci - Gólszegény és döntetlen meccsek - Nem volt gól az Újpest-Fradin

Mezőkövesd-Paks 2-3

(1-0)Balmazújváros, 1094 néző, v.: Berkególszerző: Andric (29.), illetve Vida (64.) sárga lap: Maisuradze (31.), illetve James (41.), Pavlov (69.)Az újonc Balmazújváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Vasas csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójában.A két csapat előző két mérkőzésén idegenbeli siker született, júliusban a Vasas nyert vendégként, októberben pedig a Balmazújváros a fővárosban. A hazai együttes az előző három találkozóján nem szerzett gólt, a mostani egy pontot ért, míg a Vasas az előző három idegenbeli összecsapását elveszítette, így e tekintetben javított.Balmazújváros: Horváth L. - Habovda, Póti, Tamás L., Uzoma - Vajda S., Sigér, Kamarás (Rácz, 56.), Maisuradze - Sindagoridze (Batarelo, 67.), Andric (Harsányi, 87.)Vasas: Nagy G. - Burmeister, Benes, Egerszegi, Ristevski - James (Pavlov, 59.), Vida, Berecz, Barczi - Remili, Ádám (Vaskó, 92.)Kevés helyzet alakult ki az első félidőben, sok volt a hiba, a pontatlanság a játékban mindkét oldalon, és bár a Vasas futballozott némi mezőnyfölényben, egy pontos akcióval a hazaiak szereztek vezetést szűk félóra elteltével. A fordulást követően a fővárosi csapat aktívabbá vált, ettől azonban nem lett veszélyesebb a hazai kapura, sőt, azzal, hogy nagyobb területek nyíltak, a balmazújvárosiak vezettek ígéretesebb ellentámadásokat. Aztán mégis egyenlített a Vasas, mégpedig egy nagyszerű távoli lövéssel. A hátralévő időben, az egyre jobban zuhogó esőben nem változott a játék képe és az eredmény sem, melynek a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok egyike sem örülhetett igazán.Mezőkövesd, v.: Andó-Szabó gól: Drazic (81., 94.), illetve Hahn (13.), Bertus (22.), Bartha (68.) sárga lap: Mlinar (19.), Hudák (33.), Vadnai (62.), illetve Simon Á. (28.), Bartha (59.)Mezőkövesd: Dombó - Farkas, Hudák, Katanec, Vadnai - Cseri, Mlinar (Novák 62.), Iszlai, Misák (Drazic 62.) - Koszta, BognárPaks: Verpecz - Vági, Lenzsér, Gévay, Szabó - Simon Á. - Haraszti (Kulcsár 84.), Papp, Bertus, Bartha (Koltai 90.) - Hahn (Simon A. 76.)Az előzetes esélyek alapján a sorozatban nyolc veretlen meccs után pályára lépő hazaiak sikerét ígérte a mérkőzés. Az idegenben előző három találkozójukon gólképtelen paksiak ugyanakkor összességében simán gyűjtötték be a három pontot, a hazaiak 0-3 után csak a hajrában tudtak betalálni. OTP Bank Liga, 24. forduló:Csendes, visszafogott iramban kezdődött a mérkőzés, melyen a 13. percig semmi érdemleges nem történt, ekkor azonban váratlanul a vendégek jutottak előnyhöz. A gól megnyugtatta a Paksot, a folytatásban magabiztossá vált az együttes, s a játékrész derekán kettőre növelte előnyét. A hazaiak a szünetig nem nagyon tértek magukhoz, az ellenfél kapuját nem veszélyeztették, így komoly hátrányban vonultak pihenőre. A fordulás után elszántan kezdett a hazai együttes, a szakadó esőben azonban kevés helyzetet dolgozott ki, ráadásul a félidő közepén már háromgólos hátrányba került. A meccs ekkor már eldőlt, s ugyan a hajrában kétszer még eredményes volt a vendéglátó, az egyenlítésre nem volt esélye, így kiváló sorozata megszakadt.Gólnélküli döntetlent hozott a játéknap előtt harmadik helyezett Újpest és a listavezető Ferencváros derbije a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójában. A Ferencváros 19 bajnoki mérkőzés után maradt gólképtelen, míg az Újpestnek 12. hazai mérkőzésén ez már a hetedik döntetlenje volt.Szusza Ferenc Stadion, 9596 néző, v.: Iványi sárga lap: Onovo (9.), Balázs B. (77.), illetve Szpirovszki (12.), Marquinhos (72.), Gorriarán (a lefújás után)Újpest: Pajovic - Pauljevic (Zsótér, 78.), Litauszki, Bojovic, Burekovic - Diallo, Balázs - Onovo, Nagy D. (Sankovic, 85.), Nwobodo - Novothny (Tischler, 87.)Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Marquinhos - Szpirovszki (Nagy D., 72.), Leandro, Gorriarán - Varga R. (Priskin, 62.), Böde, Moutari (Lovrencsics B., 85.) A két együttes szezonbeli első mérkőzésén 2-2-es döntetlen született a Szusza Ferenc Stadionban, míg a Groupama Arénában Böde Dániel hajrábeli találatával nyert a Ferencváros. A szakadó esőben rendezett 223. derbi első húsz perce eseménytelenül telt, az újpesti mezőnyfölény csak szögletekben nyilvánult meg. A vendégszurkolók hangot is adtak elégedetlenségüknek, mivel előbb Balázs Benjámin lövésénél kellett Dibusz Dénesnek védenie, majd Nwobodo és Bojovic nem találta el a kaput ígéretes helyzetből. A második játékrész elején néhány percig állt a játék, mert előbb a ferencvárosi, majd a hazai szurkolók miatt füstfelhő borította be a pályát. Ekkor sem teljesítettek jól a mérkőző felek, a játékosok nem tudtak gólhelyzetet kialakítani, elhibázott távoli lövésekkel és beadásokkal próbálkoztak. A hajrában sem változott a játék képe, a listavezető ferencvárosiak a hosszabbítás utolsó pillanataiban egy kezezés miatt még tizenegyest reklamáltak, ám a játékvezető nem ítélte meg.A címvédő Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőr csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójában, Debrecenben.Debrecen, Nagyerdei Stadion, 1723 néző, v.: Erdősgólszerzők: Joannidisz (30., 11-esből), illetve Eppel (47.) sárga lap: Tamás (39.), Szarka (81.), illetve Lovric (29.)Diósgyőri VTK: Antal - Eperjesi, Lipták, Karan, Tamás - Vela (Óvári, 82.), Busai, Sesztakov (Hasani, 61.) - Bacsa (Szarka, 70.), Ugrai, JoannidiszBudapest Honvéd: Gróf - Heffler, Lovric, Baráth, Kukoc (Holender, 32.) - Ikenne-King (Danilo, 77.), Gazdag, Nagy G., Banó-Szabó (Májer, 86.) - Eppel, LanzafameA Diósgyőr kezdte jobban a mérkőzést, ugyanis néhány perc elteltével büntetőhöz jutott, azonban a válogatott Ugrai 11-esét Gróf hárította. Ezt követően a kispestiek birtokolták többet a labdát, azonban helyzete inkább a miskolciaknak volt, Gróf újabb bravúrokkal mentette meg csapatát a góltól. A 30. percben azonban már ő sem tudott segíteni, ugyanis a DVTK második 11-esét - ezúttal is Lovric szabálytalankodott - Joannidisz már értékesítette. A szünet előtti hajrában magára talált a Honvéd, ekkor viszont a hazai kapus, Antal remekelt. A folytatás a Honvéd számára indult tökéletesen, ugyanis a tavalyi gólkirály Eppel talált a kapuba. A második félidőben a fővárosiak elsősorban Ikenne-King jobb oldali megindulásaival próbálkoztak, míg a hazaiaknál Joannidisz veszélyeztetett. A játékrész közepén kissé visszaesett az iram, aztán a hajrában ismét győzelemre törően futballozott mindkét gárda. A Honvéd les miatt nem tudta megszerezni második gólját, míg a Diósgyőrt Gróf újabb nagy védése fosztotta meg a vezető találattól, így maradt a pontosztozkodás.Nem született gól a Puskás Akadémia és a Videoton mérkőzésén a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójában.Felcsút, 1825 néző, v.: Szabó Zs. sárga lap: Zsidai (41.), Osváth (68.), Trajkovski (87.), illetve Juhász R. (10.), Fiola (25.), Hadzic (41.), Lazovic (64.)Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Osváth, Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski - Knezevic (Latifi 86.), Zsidai, Balogh B. - Perosevic (Madarász 78.), Radó (Diallo 46.)Videoton: Kovácsik - Nego, Fiola, Juhász R., Stopira - Huszti, Hadzic (Pátkai 59.), Kovács I. (Nikolov 80.) - Lazovics - M. Scepovic, S. ScepovicAz első félidőben a vendégek voltak aktívabbak, de igazi gólhelyzetük nem akadt. A Puskásnak láthatóan egyetlen célja volt, hogy megóvja kapuját a góltól. Ennek megfelelően megszállták kapujuk előterét és a kontratámadásokra rendezkedtek be, de azokból helyzetbe nem kerültek. Fordulást követően sem sokat változott a mérkőzés képe: a fehérváriak birtokolták többet a labdát, de mezőnyfölényük meddőnek bizonyult. A lassan csordogáló találkozó a vége előtt húsz perccel élénkült meg, előbb Trajkovski ziccerét védte bravúrral Kovácsik, majd Stopira lőtt alig mellé a másik oldalon. A győzelemért elkeseredetten küzdő fehérváriak a meccs végén egykapuztak, de legnagyobb helyzetük Poór saját felső lécére fejelt labdája volt.