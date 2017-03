NB I foci - A Haladás visszavágott a Gyirmótnak - fotók

Gyirmót-Haladás 1-2 (0-2)Fontos pontokért szállt harcba a kiesés elkerüléséért harcoló Gyirmót, nagyon kellett volna a győzelem a kék-sárgáknak, ám a Haladás is pontokért utazott, nem véletlen, hogy Mészöly Géza vezetőedző személyesen nézte meg a hazaiak múlt szerdai kupatalálkozóját az Alcufer Stadionban. Bár akkor egy egészen más összeállításban léptek pályára a gyirmótiak, a bajnoki találkozó is hasonló forgatókönyv szerint kezdődött. Egy hibát kihasználva már a mérkőzés elején vezetéshez jutott a vendégcsapat és hiába próbált meg mindent a Gyirmót – az élvonalban talán soha nem látott kapura lövési statisztikát produkáltak a kék-sárgák –, nem sikerült egyenlíteni, sőt, egy gyors támadást követően tovább nőtt a Haladás előnye.Szünet után a nemrég leigazolt Antonovnak köszönhetően valamivel jobb, kapura még veszélyesebb lett a Gyirmót, ám jól tartotta előnyét a szombathelyi együttes. Egészen a 85. percig, amikor a már csatárként feljebb lépő Radeljic tudott szépíteni. A gól azonban későn jött, s már nem sikerült egyenlíteni, így pont nélkül maradt a Gyirmót, amely ezzel egyre kilátástalanabb helyzetbe került a bennmaradást illetően.NyilatkozatokUrbányi István: – Nem ez volt az első mérkőzésünk, amely után azt kell mondanom, hogy nem érdemeltünk vereséget. A találkozó elején saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe azzal, hogy rúgattunk egy gólt az ellenfelünkkel. Ennek ellenére az első félidő eredménye, a helyzetek és lövések számát nézve öt-kettő is lehetett volna a javunkra. A folytatásban arra törekedtünk, hogy minél hamarabb gólt rúgjunk és ezzel visszajöjjünk a mérkőzésbe. Több változtatás és próbálkozás után ez sikerült is, és benne volt a mérkőzésben a döntetlen. Nagy energiákat mozgósítottunk ezért, de nem sikerült a pontszerzés. Nem hibázhatunk ilyen kiélezett helyzetben, valóban több pontra számítottunk a Paks és a Haladás ellen, a továbbiakban sokkal eredményesebben kell szerepelnünk. Sokat dolgozunk, de sajnos nem jön a visszaigazolás, az eredmény és ezt nehéz feldolgozni a játékosoknak és az edzőknek.Mészöly Géza: – Sokat tettek és nagyot küzdöttek a játékosaink ezért a győzelemért. Ez a teljesítmény azonban az edzések alapján már hetek óta benne van a csapatunkban. Nagy volt a tét, hiszen óriási a csata minden egyes bajnoki pontért, amelyekből ma nagyon fontos hármat szereztünk. Végig koncentráltan futballoztunk és ezért én megérdemeltnek tartom a sikerünket. Döntőnek bizonyult, hogy mi szereztünk vezetést és így végig előnyben futballozhattunk.Sebők Zsolt: – Az első gól előtt sajnos összeütköztem egyik játékostársammal, amikor kimozdultam a beadásért, így csak röviden tudtam kiütni a labdát. Rosszul kezdtük a mérkőzést, ami után a Haladás azt játszotta, amit előnyben kell, amit jól is tud. A második találat után is mentünk előre, s ha kicsit előbb sikerül szépíteni, talán még a fordítás is összejöhetett volna, de sajnos későn rúgtuk a gólt. Sajnos egyre rosszabb a helyzetünk, de nem adjuk fel, amíg van esély, küzdenünk kell és küzdeni is fogunk a bennmaradásért.Novákék (balra) nem tudták legyőzni a Haladást, sőt, a vendégeké lett mind a három pont. Fotó: Mészáros Mátyás