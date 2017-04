Megyei foci - Száztíz gólt lőtt a Rábapatona

Több alacsonyabb osztályú együttes is közel jár már a száz szerzett találathoz. A megyei II. osztályú Koroncó 99-et, a SFAC 91-et lőtt eddig ebben a bajnokságban. A megyei III. osztályú Bakonyszentkirály és a DAC is 99-szer zörgette meg ellenfelei hálóját, a Farád pedig 93 találatnál tart.



Három együttes azonban már el is kerülte a százat: a Pér 103, a Töltéstava 104, míg a Rábapatona 110 alkalommal talált a kapuba.



Utóbbi együttes gólerőssége nem a véletlen műve. A korábban anyagi gondokkal küzdő, egykor szebb napokat is megélt, 1991-ben Szabad Föld-kupa-győztes klubnál tudatosan építik a jövőt. Az együttes kilenc pont előnnyel áll a Győr–mosonmagyaróvári csoport élén, épp azt a Csikvándot megelőzve, amellyel most hétvégén hazai pályán vív majd rangadót.



„A jó csapatszellemben keresendő elsősorban a titok nyitja, s persze Végh László személyében sikerült egy jó edzőt is találni. Azt gondolom, ezért szerepelünk ennyire jól, s rúgunk sok gólt a bajnokságban – mondja Molnár Ottó, az egyesület egyik vezetője.



– Hogy most itt tartunk, abban Nagy Kornélnak is hatalmas érdemei vannak, az egykor az ETO-ban is védő rutinos kapusunk vezetőségi tagként is sokat tesz az egyesületért. Célunk kiharcolni a feljutást a megyei másodosztályba, mert bár tavaly másodikként elindulhattunk volna ott, akkor úgy határozott a csapat, ezt csak akkor tesszük meg, ha bajnokként jutunk fel."



A sportvezető kiemelte a játékosaik hozzáállását.



„Ezen a szinten ritkán tapasztalható az edzéslátogatottság. A keddi és pénteki tréningeken tíz-tizenöt labdarúgó mindig van. A szinte baráti társasággá összekovácsolódott keretben nagy az összefogás. Kell is, hiszen a múlt valahol kötelez bennünket. Ekkora település csapatának illene magasabb osztályban szerepelnie" – tette hozzá az elnök, aki azt is elárulta, fantasztikus közönsége van a csapatnak. A hazai találkozókon általában kétszázan buzdítják őket, s idegenbe is sokan elkísérik a fiúkat.



„Van úgy, hogy többen vannak, mint a hazai szurkolók. A meccs végén pedig, ahogy az a magasabb osztályokban szokás, nem maradhat el a pacsizás sem."



„Torma Attila egymaga harmincnyolc gólt lőtt, Németh Gábor huszonhetet eddig, elsősorban ők jeleskednek a kapu előtt, de a siker közös, az egész csapat érdeme. A legnagyobb dolog, hogy rend van az egyesületben és a csapatban is. Persze még nem nyertük meg a bajnokságot, sok múlhat a hétvégi rangadón" – szögezte le az edző, Végh László.