Megyei foci - Soproniak a SFAC mellett

A Soproni FAC 1900 megyei másodosztályú bajnokcsapata.

A Soproni FAC 1900 sokadik virágzását éli. A 117 éve alapított sportklub többedik megszűnését követően 2004-ben alakult újjá és hosszú vegetálás után most újra fejlődésnek indult.Idén három fordulóval a vége előtt bajnok lett a megyei másodosztály soproni csoportjában, így jövőre a megyei I. osztályban szerepel. Ez már „egy másik kávéház" lesz, igazi erő- és tehetségpróba a soproni fiúk számára.„A fiataljaink remek teljesítményét meggyőzően tükrözik a számok. A megszerzett pontok nyolcvannyolc százalékát gyűj- tötték be, a gólkülönbség 126–37. A mezőny gólkirálya, Honyák Máté is soproni, harmincnyolcszor talált az ellenfelek kapujába. A gárda szereplésének kiegyensúlyozottsága jelzi, hogy a hazai és az idegenbeli eredménylistánk is azonos, egyaránt tizenkét győzelem, egy döntetlen és egy vereség került a nevünk mellé. A csapat legfőbb ereje az összetartás és az összeszokottság. Edzőink, játékosaink munkáját nemcsak a két év alatt elért két bajnoki cím minősíti kiválóra, hanem az, hogy olyan sportolói közösséget alkotnak, hogy a fiúk munkájuk, tanulmányaik mellett heti öt alkalommal edzenek és készülnek a hétvégi megmérettetésre. Ez a hozzáállás meglehetősen ritka az amatőr osztályokban szereplő csapatok között" – értékel Gőbl Gábor, a SFAC 1900 elnöke.

Az új osztály nagyobb kihívások elé állítja a klubot.„A csapat egyben tartása az elsődleges erősítés – folytatja az elnök. – Csak olyan játékosokat fogunk igazolni, akiknek megtiszteltetés lesz a SFAC piros-fehér csíkos szerelésében pályára lépni. Amatőr klubként fogalmazzuk meg ugyan önmagunkat, de ez nem jelenti azt, hogy ne professzionális módon állnánk az előttünk tornyosuló feladatokhoz. Edzői stábunkban nem tervezünk változtatást. Ágoston Zsolt vezetőedző munkáját Deák Gábor másod- edző, Nyikos Tivadar erőnléti edző, Horváth György kapus- edző segíti. Immár megvan a forrásunk, hogy a srácokhoz egy állandó csapatmasszőr is csatlakozzon az új szezonban.A soproni vállalkozók egyre inkább szívügyüknek tekintik a SFAC 1900 támogatását.„Nekik köszönhetjük, hogy ott tartunk, ahol vagyunk. Bizonyára lesz néhány újabb támogatónk is, de a legfontosabb számunkra az, hogy a jelenlegi partnereink azt lássák, jól döntöttek, amikor a Soproni FAC-ot választották a sok más lehetőség közül. Készítettünk egy bajnoki posztert, amellyel kedveskedünk a minket szerető szurkolóknak és támogatóinknak. Megújult az egyesület internetes oldala is, amit jó szívvel ajánlunk minden soproni fociszeretőnek" – említette végül Gőbl Gábor.