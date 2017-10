Megyei foci - Öt gólt vágott a lipóti tinédzser

Zimonyi Dávid (zöld-fehérben) ontja a gólokat a megyei első osztályban. Fotó: Mészáros Mátyás

A lipóti szurkolók egyik kedvence Zimonyi Dániel. Nem is csoda, hiszen a csapat fiatal támadója valósággal ontja a gólokat: idén ősszel 8 forduló után már 15-nél jár, ennyit lőtt a Lipót 28-ából.A megyei első osztály legutóbbi fordulójában 8–3-ra győzték le a Győrszentivánt, Zimonyi ekkor ötször volt eredményes.„Valóban jó formában vagyok – kezdi mosolyogva Zimonyi Dániel, aki decemberben tölti be a 20. életévét –, de ezen a meccsen minden bejött, örülök a győzelmünknek. Köszönettel tartozom persze a csapattársaimnak, akik remekül kiszolgáltak ezúttal is. Hogy melyik volt a legszebb gólom az ötből? – kérdez vissza. – A harmadik, amit a tizenhatosról szereztem: a kapuson átemeltem a labdát, úgy kötött ki a hálóban. Öt gólt egyébként egy mérkőzésen még sohasem lőttem, négyet is ritkán. Érdekesség, hogy tavaly éppen a Szentiván ellen, akkor hat-nullra győztük le őket."

Zimonyi idén is joggal pályázik a gólkirályi címre és bízik benne, hogy ezúttal meg is tudja szerezni. Tavalyelőtt a gyirmóti Farkas Zoltán, tavaly pedig a nyúli Rigó Dávid előzte meg, az utóbbi mindössze egy találattal.„Az edzőim szerint a legfőbb erényeim közé tartozik, hogy gyors vagyok, jól cselezek, sokat futok és sok gólt szerzek – folytatja Zimonyi Dávid. – Mosonmagyaróváron az utánpótlásban kezdtem futballozni, majd innen kerültem Lipótra. Itt kezdetben többnyire csak csere voltam. Rengeteget köszönhetek Horváth Dénesnek, ő szavazott egyre több bizalmat nekem. Szeretnék a Lipóttal bajnoki címet szerezni és így feljutni az NB III-ba. Ez a kitűzött célunk."Feltéve persze, ha Zimonyi a tavaszt is Lipóton kezdi, ugyanis több játékosmegfigyelő noteszében ott szerepel a neve.„A nyáron már voltam próbajátékon Pakson, de sajnos hamar megsérültem és haza kellett jönnöm – emlékezik a csatár. – Nagyon szívesen játszanék magasabb osztályban, akár az NB I-ben vagy NB II-ben, remélem, lesz majd rá lehetőségem. Példaképem nincs, a Barcának szurkolok, az ő játékukat szeretem leginkább."