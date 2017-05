Megyei foci - Durva balhé: Vitnyéden harapott a hegykői focista, az ellenfél ujja bánta

Fotónk illusztráció

Hétvégén, ha csak pár perccel is, de idő előtt ért véget a Vitnyéd–Hegykő megyei II. osztályú bajnoki mérkőzés.Az esettel kapcsolatban egy labdarúgó játékjogát felfüggesztette a megyei igazgatóság fegyelmi bizottsága, s a vitnyédieknek szövetségi ellenőrt kell fogadniuk a következő hazai találkozójukon.A Soproni csoportban rangadónak számító mérkőzés a 93. percben változott szó szerint összecsapássá. A bajnoki találkozón egyébként már 3–0-ra is vezettek a vendégek, ám két góllal úgymond visszajött a meccsbe a hazai csapat. Izgalmas volt tehát a hajrá, amikor is információnk szerint a ráadás harmadik percében a vendégek elkövettek egy taktikai szabálytalanságot.Bár még lett volna hátra két perc – összesen öt perc hosszabbítást mutatott fel korábban a játékvezető –, a meccset vezető „spori" ezek után lefújta a találkozót.Nem először fordul elő hasonló eset a futballpályán. A legismertebb harapós kedvű játékos a most Barcelonában futballozó Luis Suárez. Az uruguayi támadó a 2014-es világbajnokságon karrierje során harmadszor harapta meg ellenfelét, amikor az olasz válogatott elleni összecsapás második félidejének hajrájában beleharapott Giorgio Chiellini vállába.Suárezt 2013-ban tíz mérkőzésről tiltották el az angol első osztályban, mert a Liverpool játékosaként megharapta a Chelsea védőjét, Branislav Ivanovicot. A támadó 2010-ben, még az Ajax színeiben hét meccset volt kénytelen kihagyni, mert beleharapott Otman Bakkalba, az Eindhoven futballistájába.A FIFA egyébként kilenc válogatottmérkőzésről, valamint négy hónapra minden futballtevékenységtől eltiltotta az uruguayi támadót Chiellini megharapásáért. Ez volt minden idők legsúlyosabb büntetése vb-n elkövetett sportszerűtlenségért. A csatárnak ezenfelül 100 ezer svájci frankos (több mint 25 millió forintos) bírságot is be kellett fizetnie a tettéért.