Magabiztosan várják a rajtot a kolumbiaiak - élőben 14 órától

"Meghódítjuk Oroszországot" - jelentette ki Instagram oldalán Radamel Falcao, a világranglistán 16. dél-amerikai együttes csatára. Kolumbia négy éve az egyik kellemes meglepetése volt a brazíliai vb-nek, elképesztően hatékony kontrajátékával egészen a negyeddöntőig menetelt, James Rodriguez pedig minden meccsen betalálva gólkirály lett. Azóta ha lehet, még erősebb és tapasztaltabb lett a nemzeti együttes, így ezúttal már korántsem lenne váratlan, ha megismételné 2014-es teljesítményét. A kolumbiaiaknak az első találkozójukon minden esélyük megvan a jó rajtra, ugyanis ellenfelük a rangsorban csak 61. helyen található. Japán kerete bár rendkívül tapasztalt futballistákból áll - három játékosuk több mint 100-szoros, további négy pedig legalább 80-szoros válogatott -, de a papírforma szerint ez kevés lesz a csoportból való továbbjutáshoz. Az esélyeket jól tükrözi az is, hogy Nisino Akira, a szigetországiak áprilisban kinevezett szövetségi kapitánya kisebb csodának tartaná, ha tanítványai legyőznék Kolumbiát a Szaranszkban kedden 14 órakor kezdődő találkozón.



A csoport másik, lengyel-szenegáli mérkőzését könnyen lehet, hogy Robert Lewandowskinak, a Bayern München sztárcsatárának és Kalidou Koulibalynak, a Napoli középhátvédjének a párharca dönti majd el. A lengyelek éke már évek óta az egyik legtermékenyebb befejező csatár, míg a szenegáli futballista az elmúlt idényekben az egyik legjobb védővé nőtte ki magát az olasz bajnokságban. A 26 éves hátvéd négy esztendeje ismeretlenül igazolt Nápolyba, de elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Napoli ismét meghatározó szerepet tölt be az olasz bajnokságban. Koulibaly nemcsak fizikálisan veszi fel versenyt a támadókkal - 195 centis magassága és neve kezdőbetűi miatt a híres K2-es hegyről kapta becenevét -, hanem kivételes játékintelligenciája és pazar technikai tudása miatt is rendkívül megnehezíti a csatárok dolgát. Azonban Lewandowski megállítása a selejtezők alapján szinte lehetetlen feladatnak tűnik, ugyanis a Bayern München támadója tíz meccsen 16-szor talált az ellenfelek kapujába, 95 válogatottbeli meccsén pedig 55-ször. "Ebben a szezonban kevesebb mérkőzést játszottam, így kevésbé vagyok fáradt. Remélem, ez a frissesség a pályán is megmutatkozik majd" - mondta Lewandowski, aki viszont nem kívánt olyan jóslásokba bocsátkozni, hogy hány gólt fog szerezni, mert mint megjegyezte, fogalma sincs, hány igazán jó lehetőség adódik majd előtte. Lewandowski hozzátette, ha kettős őrizetet kap, az pedig csapattársai számára nyithat szabad területet. Lewandowski kiemelkedő képességű játékos, ám jó csatára a szenegáli együttesnek is van. Az afrikai együttes gólfelelőse Sadio Mané, a Liverpool játékosa, aki a legutóbbi szezonban Mohamed Szalah "árnyékában" az angol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is 10-10 gólt szerzett, utóbbi sorozat fináléjában a Liverpool egyetlen találatát jegyezte. A lengyel-szenegáli összecsapást kedden 17 órakor a moszkvai Szpartak Stadionban rendezik.