Labdarúgó NB I - Hatalmas góllal verte a Puskás a Fradit

Puskás Akadémia - Hegedűs János hatvanméteres szabadrúgásgóljával - 1-0-ra legyőzte a listavezető, eddig veretlen Ferencvárost szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának zárómérkőzésén. Az FTC legutóbb március 3-án a Diósgyőr vendégeként kapott ki a bajnokságban.



OTP Bank Liga, 11. forduló



Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC 1-0 (1-0)

Felcsút, 3838 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Hegedűs J. (20.)



PAFC: Danilovic - Osváth, Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Balogh B. - Varga J., Mioc, Urblík (Zsidai, 94.) - Radó (Vlasko, 73.), Arabuli (Heris, 89.)



FTC: Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Leandro, Koch - Sigér, Spirovski (Rodriguez, 74.) - Varga R., Bőle (Finnbogason, a szünetben), Petrjak - Böde



A listavezető fővárosi gárda kezdte lendületesebben a találkozót, ám az első negyedórában a Puskás előbb Benedikt Mioc ziccerénél, majd Bacsana Arabuli kapufán csattanó lövésénél jóval közelebb állt a gólhoz. A Ferencváros a 19. percben Böde Dániel keresztlécre fejelt labdájánál járt közel a vezetés megszerzéséhez. Hogy aztán egy perc múlva egy egészen elképesztő góllal mégis a hazaiak kerüljenek előnybe: a középhátvéd Hegedűs János a kezdőkörből, de még a saját térfeléről végzett el egy szabadrúgást, amelyet egyből kapura rúgott, s a labda a kapujából kimozdult Dibusz Dénes felett a hálóba vágódott. A kapott gól után a vendégcsapat fokozta a nyomást, miközben a 34. percben Balogh Balázs közeli lövésénél kapusa bravúros védésére volt szükség, hogy ne kerüljön kétgólos hátrányba. A fordulást követően is a Ferencváros támadott többet, a 64. percben Böde másodszor is a keresztlécre fejelt. A Puskás megszállta kapuja előterét, masszív védekezésből igyekezett kontratámadásokat vezetni. A vendégek elkeseredetten küzdöttek az egyenlítésért, de vagy rosszul céloztak, vagy Branislav Danilovic védett. Ezzel az FTC elveszítette veretlenségét, míg a felcsútiak történetük során másodszor győzték le a fővárosi zöld-fehéreket.



A címvédő MOL Vidi FC 2-0-ra nyert a sereghajtó Szombathelyi Haladás otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában, szombaton. A szombathelyiek a szeptember végén kinevezett Horváth Ferenc irányításával továbbra sem szereztek pontot, ez volt a harmadik vereségük.



OTP Bank Liga, 11. forduló



Szombathelyi Haladás-MOL Vidi FC 0-2 (0-0)

Szombathely, 3317 néző, v.: Berke

gólszerzők: M. Scepovic (61.), Pátkai (69.)

sárga lap: Tamás L. (84.), illetve Pátkai (42.), Vinícius (86.)



Szombathelyi Haladás: Király - Habovda, Benes, Tamás L., Bosnjak - Rácz B., Jancsó (Dausvili, 59.), Jagodics M., Németh Má. (Ofosu, 64.) - Bamgboye (Gaál B., 71.), Priskin



MOL Vidi FC: Kovácsik - Fiola, Juhász (B. Nikolov, 78.), Vinícius, Tamás K. (Stopira, 71.) - Nego, Hadzic, Pátkai - Kovács I. - Hodzic, M. Scepovic (Huszti, 74.)



A kezdés előtt Tóth Miklós, a Haladás ügyvezető igazgatója és Vörös Csaba technikai vezető köszöntötte Halmosi Pétert, aki a legutóbbi fordulóban a 300. élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára. A 35-szörös válogatott szélső ugyanakkor ezen a találkozón nem jutott szóhoz. Az erőviszonyoknak megfelelően a fehérváriak irányították az összecsapást, mégis a Haladás járt közelebb a vezetéshez, de az első félidő végén és a második elején is kimaradt egy hazai ziccer. Ez meg is bosszulta magát, mivel nem sokkal később előnybe kerültek a vendégek, Marko Scepovic góljában a nagyot hibázó Király Gábor is benne volt. Mindössze nyolc perccel később eldöntötte az összecsapást a Vidi, Pátkai Máté gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba. Innentől kezdve a hátralévő bő húsz percben nem történt érdemi esemény, a Haladás jelenlegi formájában nem jelenthetett komoly veszélyt a címvédőre a hajrában.



Az Újpest a georgiai Giorgi Beridze duplájával fordított és nyert a Diósgyőr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 11. fordulójában. A hazaiak immár hat meccs óta nyeretlenek, a fővárosiaknak pedig ez volt a szezonbeli első idegenbeli sikerük.



OTP Bank Liga, 11. forduló



Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-2 (0-0)

Miskolc, 3940 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Márkvárt (58.), illetve Beridze (75., 89.)

sárga lap: Brkovic (45.), Tóth B. (75.), Sesztakov (93.), illetve Bojovic (52.), Ristevski (65.)

Diósgyőr: Antal - Sesztakov, Brkovic, Karan, Tamás M. (Hasani, 92.) - Márkvárt, Tóth B., Tajti (Mazalovic, 72.), Juhar - Mihajlovic (Vernes, 62.), Bacsa



Újpest: Pajovic - Balázs B., Ristevski, Bojovic, Burekovic - Sankovic, Onovo - Nwobodo, Zsótér (Lukács, 66.), Beridze (Mohl, 92.) - Novothny (Pauljevic, 85.)



A vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, többnyire a Diósgyőr térfelén folyt a játék, a hazaiak szórványos - és jobbára veszélytelen - ellentámadásokkal próbálkoztak. Az idő előrehaladtával nem változott a játék képe, de Juhar hajrában lőtt kapufáját leszámítva nagy helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. A szünet után nem sokkal, egy remekül kijátszott támadás végén vezetéshez jutott a DVTK, amely a folytatásban is inkább kontrákkal próbálkozott, de ezek kivitelezésébe rendre hiba csúszott. A labdát továbbra is többet birtokló Újpest játékából ugyan hiányzott az átütőerő, egy védelmi hibát kihasználva azonban sikerült egyenlítenie. Egyik fél sem elégedett meg a döntetlennel, a hajrában mindkét csapat igyekezett megszerezni a győztes gólt, s ez végül - egy újabb nagy védelmi hibát követően - a vendégeknek jött össze.



A házigazda Debrecen a hosszabbításban, szögletből szerzett góllal 2-1-re győzött hazai pályán a Paksi FC ellen a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 11. fordulójában.



OTP Bank Liga, 11. forduló



Debreceni VSC-Paksi FC 2-1 (1-0)

Debrecen, 2719 néző, v: Karakó

gólszerzők: Pávkovics (23.), Bódi (93.), illetve Simon A. (75.)

sárga lap: Ferenczi (40.), Varga K. (56.), illetve Kulcsár D. (17.), Haraszti (38.), Lenzsér (67.), Gévay (72.)



DVSC: Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi - Varga K. (Jovanovic, 61.), Haris, Tőzsér, Bódi - Szécsi (Avdijaj, 87.), Könyves (Takács, a szünetben)



Paksi FC: Nagy G. - Kulcsár D., Fejes (Lenzsér, 45.), Gévay, Báló - Papp - Haraszti (Bartha, 68.), Egerszegi, Bertus, Remili - Hanh (Simon A., 72.)



Helyzetek nélküli első félidőt, többnyire mezőnyjátékot láthatott a Nagyerdei Stadion közönsége. A debreceniek támadójátéka akadozott, a vendégek pedig egyáltalán nem jelentettek veszélyt a hazaiak kapujára. A félidő közepén egy szögletet követően szerzett vezetést a DVSC, a gól azonban nem hozott lényeges változást a játékban. Az elsőnél élvezetesebb, mozgalmasabb második félidőt produkált a két együttes. A Paks támadóbb szellemben játszott, így a fellazuló vendégvédelemmel szemben több lehetősége is adódott a Debrecennek. A paksiak a csereként beállt Simon góljával egyenlítettek, és amikor már úgy tűnt, marad a döntetlen, Bódi a 93. percben szögletből a bal felső sarokba csavarta a labdát, így a Debrecen otthont tartotta a három pontot.



Az újonc MTK 1-1-es döntetlent játszott a vendég Budapest Honvéd együttesével a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában szombaton.



OTP Bank Liga, 11. forduló



MTK Budapest-Budapest Honvéd 1-1 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3314 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Bognár I. (84.), illetve Batik (36.)

sárga lap: Kanta (9.), Pintér (53.), Torghelle (72.), illetve Batik (45.), Nagy G. (53.)



MTK: Kicsak - Baki (Lencse, 68.), Balogh B., Pintér, Szelin (Katona, a szünetben) - Vass Á. - Gera, Kanta (Farkas II B., 58.), Bognár I., Schäfer - Torghelle



Budapest Honvéd: Gróf - Batik, Kamber, Baráth - Heffler, Hidi, Nagy G. (Holdampf, 73.), Banó-Szabó (Pilík, 61.), Kukoc (Tischler, 79.) - Holender, Danilo



A kispestiek bátor játéka három helyzetet is eredményezett az első tíz percben, majd az MTK is "életjelet adott magáról" néhány távoli lövéssel. Lüktető volt az iram, mindkét kapu előtt adódtak veszélyes szituációk. A félidő közepétől viszont döntően a mezőnyben küzdöttek egymással a csapatok. A 36. percben Batik fejesgóljával megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A hátvéd Heffler szöglete után volt közelről eredményes. A második félidőben az MTK fokozatosan növelte a nyomást a kispestieken, ám helyzeteket csak elvétve tudott kialakítani. A hajrában Holender eldönthette volna a három pont sorsát, Kicsak azonban nagy bravúrral védett a lövése után. A kimaradt helyzet szinte azonnal megbosszulta magát, a 86. percben, egy nagy védelmi hiba után Bognár István egyenlített. A folytatásban mindkét oldalon akadtak kisebb lehetőségek, de újabb gól már nem esett, így igazságos döntetlen született az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.



A Mezőkövesd hátrányból fordítva 2-1-re győzött az újonc Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 11. fordulójában. A vendégek - három döntetlen és egy kudarc után - ebben az idényben először gyűjtötték be a három pontot idegenben, egyúttal három forduló óta veretlenek, a Kisvárda viszont sorozatban harmadszor maradt alul.



OTP Bank Liga, 11. forduló



Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (1-0)

Kisvárda, 1910 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Vári (13.), illetve Molnár G. (66., 79.)

sárga lap: Anderson Pico (16.), Lucas (42.), illetve Mevongou (56.), Farkas (73.)



Kisvárda Master Good: Felipe - Melnyik, Ene, Vári, Anderson Pico - Izing, Lucas, Protic - Karaszjuk, Horváth Z., Ilic



Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó - Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai - Szeles, Mevongou - Cseri (Meszhi, 86.), Molnár G. (Silye, 87.), Vajda S. - Drazic (Koszta, 63.)



A Mezőkövesd lépett fel támadólag az első percekben, szűk negyedóra elteltével mégis az újonc Kisvárda szerzett vezetést egy szögletet követően. A bekapott gól után a vendégek még inkább fokozták a nyomást, de hiába adódtak egyre nagyobb lehetőségek előttük, a befejezések rendre pontatlanok voltak, így a hazaiak vonulhattak előnnyel az öltözőbe. A folytatásban is a Mezőkövesd volt aktívabb, és erőfeszítéseit ekkor már siker koronázta: Molnár előbb egy kiugratást váltott gólra, majd Protic hatalmas hibáját kihasználva ismét betalált. Mivel a hátralévő időben a vendégek stabilan védekeztek, Felipe sorozatos bravúrjai ellenére pont nélkül maradtak a hazaiak.