Kosárlabda - Döntők előtt a Soproni Sportiskola

Ilyenkor van az utánpótlás döntők időszaka, sűrű a programja a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémiának.



Budapesten rendezik meg a hét végén az U20-as döntőt, ahol a SMAFC csapata képviseli a soproni színeket. - Ez mindenképpen a soproni férfi kosárlabda sikere, ugyanúgy részese az SKC, a Sportiskola Akadémia és természetesen elsősorban a SMAFC csapata, játékosai és edzőjük, Farkas Dávid. Nagy siker és meglepetés, hogy ott lehetünk, és próbáljuk a legjobb eredményt elérni. Ezúton is gratulálok a fiúknak, edzőknek egyaránt! - mondta el Horváth József, a sportiskola szakmai vezetője.



A következő hétvégén a Krasznai Csarnokban tartják az U18-as B Döntőt, ahol Bali Ádám és Farkas Dávid csapata próbálja a legjobb helyezést kiharcolni. Várják a szurkolókat a meccsekre április 27-én, 28-án és 29-én. Meszlényi Róbert U16-os csapata már biztos résztvevője valamelyik döntőnek, a MAFC ellen vívhatják ki az A döntőbe jutást, de már így is elégedettek lehetnek. A Csátaljay Gábor által irányított U14-es csapatot szintén egy lépcső választja el a döntőtől, ráadásul ezt a lépést hazai pályán, szintén a Krasznai Csarnokban tehetik meg a fiúk. Az U11-es és U12-es csapat Barlai Tamás vezetésével idén is kivívta a részvételt az Országos Jamboreen. Ez szerencsére már évek óta sikerül, így idén is ott lesznek a legjobbak között. Ráadásul az U11-es korosztály döntőjére szintén Sopronban kerül sor június első hétvégéjén.