Kórházban ápolják a soproni futballistát

A soproni szurkolók remélik, hogy Szabó László hamarosan visszatérhet a pályára

Az SVSE NB II-es csapata javában készül a tavaszi rajtra, miközben az egyik közönségkedvenc, csupa szív játékos, Szabó László napok óta Sopronban a kórházi ágyat nyomja, immár a szubintenzív osztályon kezelik.– Az egyik edzésen nem éreztem jól magam, köpnöm kellett és nagy meglepetésemre vért láttam benne. Tudtam, hogy ezt nem tudom elbagatellizálni, egyből szóltam a csapatunk orvosának, aki azonnal behozott a kórházba. Mint utólag kiderült, nagyon jól döntöttünk. Vizsgálatok kezdődtek és megfigyelés alá helyeztek – emlékezik a labdarúgó, aki nemsokára 28 éves lesz.A gyors orvosi beavatkozás életet menthet. Majdnem ez történt Szabó László esetében is.

Névjegy



Név: Szabó László

Születési idő: 1989. 02. 07.

Születési hely: Kapuvár

Eddigi klubjai: ETO, MTK, PMFC, MTK, Cegléd, SVSE

– Ez történhetett volna, ha nem megyünk időben szakorvoshoz – folytatja a játékos. – A vizsgálatok első fázisában megállapították, hogy kétoldali tüdőgyulladásom van, majd a tüzetesebb MRI-vizsgálat kétoldali embóliát is diagnosztizált a tüdőlebenyek alsó részén a hajszálerekben. Szerencsémre időben észlelték a bajt és azóta tüzetesen kivizsgálnak. Ha lehetőség adódik, akkor majd biztosan hazaengednek.Sopronban nagyon sokan szeretik a játékost és aggódnak a sorsáért.– Sokan érdeklődnek, de számomra most a pihenés a legfontosabb. Első blickre azt mondom: szerencsés vagyok, hogy ennyivel megúsztam. Természetesen komolyan veszem az orvosok utasításait, mert vár haza a családom, a gyönyörű kisgyermekem, a szüleim és a barátaim.A szurkolók számára persze az is fontos, Szabó Lászlót mikor látják újra a pályán.– Az orvosok ha zöld utat adnak, akkor azonnal beszállok a játékba. Még nem tudok biztos időpontot mondani, de én is várom a visszatérést.