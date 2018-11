Kézilabda - Róth Kálmán: Komoly változásokra lesz szükség

Igaz, a keret alaposabb tanulmányozásával még hét olyan kézilabdázót találni, aki teljesen vagy nagyrészt ETO-nevelésnek számít, így Orbán Adrienn, Planéta Szimonetta, Kiss Nikolett, Kovacsics Anikó, Pálos-Bognár Barbara, Tóth Gabriella és Schatzl Nadine is éveket töltött a győri utánpótlásban, illetve a felnőttcsapatban. Róth Kálmán , az Audi-ETO utánpótlás szakmai igazgatójával beszélgettünk arról, milyen is a győri utánpótlás, az itt kinevelt játékosok tudását miért nem a nevelőegyesület „élvezi".

Nagyon sok összetevője van a dolognak, de azt nyugodt szívvel kijelentem, a klub utánpótlása a megszokott módon működik, sok tehetségünk van, de valóban nem tudnak Győrben kiteljesedni, mert itt olyan céloknak kell megfelelni, amiket ezek a fiatalok még nem tudnak megoldani. Anno nagyon jól működött a Veszprém-projekt, abból a csapatból most is ott van a válogatottban Schatzl, Tóth Gabi és Planéta. Őket szép fokozatosan építettük fel, de most ilyenre nincs türelem, az eredmény azonnal kell, ráadásul egy külföldi edző is abban érdekelt, hogy azonnal eredményt produkáljon. Hogy mi lesz a magyar kézilabdával öt-tíz év múlva, az – valahol persze érthető módon – nem érdekli. Azt a veszprémi csapatot egyébként a mai napig sajnálom, de nem volt lehetőség, elsősorban anyagiakban, hogy egyben tartsuk a gárdát. Miután pedig Mosonmagyaróvárra költözött a csapat, a koncepció is megváltozott, s nem előnyére"

– fogalmazott Róth Kálmán, aki szerint a mostani fiataloknak, mint Afentaler Sára, Pál Tamara, Kellermann Dóra vagy Varga Emőke, nem a legideálisabb, hogy gyakorlatilag csak az NB I/B-ben tudnak hosszabb időt játszani.

Valóban nem készíti fel őket megfelelően arra, hogy nemzetközi szintű játékosokká váljanak, viszont nem szívesen engednénk el őket. Ugyanis az NB I-ben azt a tendenciát látjuk, hogy sok csapatban ugyanúgy alig játszanak a fiatalok, talán csak a Fradi, a Vác és az MTK az, amelyik érdekelt ebben"

– tette hozzá a szakember, aki szerint a menedzserek megjelenése sem vitte jó irányba a kézilabdát.

Számomra több kérdést is felvet, hogy szerencsés dolog-e, ha a játékosoknak és az edzőknek ugyanaz a menedzsere, de jelenleg ez a helyzet, ezzel kell együtt élni. Attól még ez nem tetszik"

Ritka pillanat: Afentaler Sára és Ács Bianka a Békéscsaba elleni meccsen pályára lépett a felnőtteknél. Fotó: gyorietokc.hu

– tette hozzá Róth Kálmán, aki azt is elárulta, a győri klubnak volt terve arra, hogy együtt versenyeztesse az élvonalban a fiatal tehetségeket, ám ezt végül a liga nem támogatta.

Ennek ellenére nem mondtunk le erről a lehetőségről, dolgozunk azon, hogy valamilyen megoldást találjunk, hiszen nem szeretnénk, hogy ezek a játékosok elkallódjanak"

– mondta Róth Kálmán.

Az utánpótlás-albizottság vezetőjeként a közeljövőben szeretnék benyújtani egy anyagot, mely több javaslatot tartalmaz majd arra, miben kell változtatni. Mert ha az utánpótlás-bajnokságok eredményeit nézzük, akkor sajnos nem egy-két olyan kirívó eredmény van, mint egy 56–0-ás győzelem. Egy ilyen mérkőzés senkinek sem jó, a győztesnek és a vesztesnek sem, s felveti azt a kérdést is, hogy biztosan jól vannak-e elosztva a taós pénzek. A közelmúltban indult elitprogrammal kapcsolatban is vannak ötleteink, bízom benne, elképzeléseinkre lesz fogadókészség"

– folytatta Róth Kálmán, aki a válogatott EB-szereplésével kapcsolatban óvatosan nyilatkozott.

Mindenki, így én is nagyon féltem a válogatottat. Kiesett a két hármas védő, csak halkan jegyzem meg, közülük Kisfaludy Anett is a győri utánpótlásműhelyből jött ki, míg Hornyák Dóra Győrben teljesedett ki, így újra kell építeni a struktúrát, ami nem lesz egyszerű. Nagyon kockázatos volt a csapatot a Möbelringen-kupára benevezni, de remélem, sikerélménnyel jönnek ki a lányok a norvégok, a franciák és a dánok elleni meccsekből. Kim Rasmussen szövetségi kapitány, de bárki is lenne abban a pozícióban, kiszolgáltatott a kluboknak. Hiába tartom szorgalmas, szimpatikus, jó szakembernek a dánt, nem irigylem, mert a körülmények után bármi, akár egy rosszabb eredmény is benne van a pakliban. Én azonban nagyon szurkolok, hogy eredményes legyen a válogatott, de ahhoz mindenkinek a tudása legjavát kell nyújtania"

– mondta végezetül a győri szakember.