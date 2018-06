Kézilabda - Parkettaavatás ezüstéremmel Győrben

Győri-Dani Dávid (zöldben) lett a férfiak mezőnyében a legtechnikásabb.

A verseny keretében avatták fel az egyetemi csarnok küzdőterének új parkettáját. Az 55x35 méteres küzdőtér felújítása tíz hét alatt valósult meg. A parketta NBA minősített sportburkolat, s 70 százalékos páraterhelést is elvisel. A beruházás értéke 130 millió forint volt, a felújítást a Magyar Kézilabda Szövetség sportinfrastruktúra-megújulási programja, Győr 30 százalékos önrésze és a Széchenyi ESE szakmai közreműködése tette lehetővé.Az idei győri döntőn 12 csapat vett részt. A női mezőnyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), az egri Eszterházy Károly Egyetem (EKE), a Debreceni Egyetem (DE), a Pécsi Tudományegyetem (PE), a házigazda Széchenyi István Egyetem (SZE) és a Testnevelési Egyetem (TE) csapatai küzdöttek egymással.A férfiaknál a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), az EKE, a PE, a házigazda SZESE, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a TE jutott a legjobbak közé.A nőknél a széchenyisek végül negyedikek lettek. Dr. Simon József együttese – a csapat tagjai Sári Dorottya, Borda Gréta (kapusok), Nagy Dominika, Németh Zsófia, Senoha Viktória, Vígh Petra, Gyimesi Kitti, Nagy Szandra, Borsi Fanni, Németh Veronika, Turi Alexandra, Farkas Anita, Uzsák Viktória voltak – a csoportkörben az ELTE-vel 28–28-as döntetlent játszott, míg a TE-től 33–26-ra kikapott. Ez a jobb gólkülönbségnek köszönhetően a csoport második helyéhez volt elég, így a bronzért léphetett pályára a győri gárda. Ezt 25–22-re veszítette el az együttes. A végeredmény: 1. EKE, 2. TE, 3. PE, 4. SZE, 5. DE, 6. ELTE.A fiúknál ezüstérmesek lettek Pauer Zoltán tanítványai, miután a csoportban a BME-t 37–30-ra, a PTE-t 27–25-re verték. A fináléban a Testnevelési Egyetem 29–23-ra múlta felül a győrieket. A csapat tagjai: Szecsődi Dániel, Dapsy Zsolt, Eichkern Levente (kapusok), Sokoray Ádám, Győri-Dani Dávid, Goór Kristóf, Vadász Márton, Vörös Bence, Haszonits Kristóf, Dominek Csaba, Krápicz Mátyás, Heizer Péter, Tóth Vince, Tóth Bence, Szabó Levente, Menyhárt Máté, Jaczkó Márk, Schneider Tamás és bár most nem játszott, a selejtezők során lehetőséget kapott Karajz Máté is.