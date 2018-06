Ha valamit akarnak a brazilok, ezt be kell húzniuk - Brazília-Costa Rica 0-0 (élő)

Brazília - Costa Rica -(-)

FIFA világbajnokság, E csoport, 2. forduló. Szentpétervár, vezeti: Björn Kuipers (holland).

Brazília: Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo – Paulinho, Casemiro, Philippe Coutinho – Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Szövetségi kapitány: Tite

Costa Rica: Keylor Navas – Gamboa, Acosta, G. González, Ó. Duarte, B. Oviedo – Venegas, D. Guzmán, Borges, B. Ruiz – Urena. Szövetségi kapitány: Óscar Ramírez



30.perc - Coutinho átlövése nem talál kaput. Úgy tűnik, kellett egy jó húsz perc Brazíliának ahhoz, hogy belejöjjenek a játékba.



27.perc - Az első komolyabb brazil helyzet, Coutinho kiugratásával Neymar léphet ki, de egy picit hosszan veszi át, így begyűjti a labdát Keylor Navas. Marcelo lapos lövése elmegy a jobb kapufa mellett.



26.perc - Gabriel Jesus a léc alá bombáz - azonban már lesen állt, Marcelo lapos, lövésszerű beadását követően. Eddig Costa Rica játssza azt, amit a braziloktól várhattunk volna, kis területen, fineszes megoldásokkal hozzák fel a labdákat.



22.perc - Lassan eltelik az első félidő fele, komoly brazil helyzet nélkül.



17.perc - Costa Rica bátor játékpercei után kicsit fentebb is tolja a védekezését, a brazilok egyelőre nem tudnak lövőhelyzetbe kerülni.



13.perc - Visszajön Casemiro - viszont Borges kihagyja az eddigi legnagyobb helyzetet! Venegas passzolta vissza jobbról a labdát a második hullámban érkező társnak, akinek lapos kapáslövése alig kerüli el Alisson kapuját.



10.perc - Neymar ívelhet be egy jó helyről járó szabadrúgást, de kifejelik. Casemiro orra vérzik, e miatt kell elhagynia a pályát - átmenetileg tíz emberrel Brazília.



7.perc - Gamboa távoli lövése megy el jóval a kapu felett.



5.perc - Máris magukhoz ragadják a kezdeményezést a brazilok, Costa Rica mélyen visszahúzódik a saját kapuja elé. Ennek ellenére Urenát megtalálják egy előrevágott labdával, de Thiago Silva menteni tud, mielőtt komolyra fordulna a dolog.



1.perc - Costa Rica kezdte a meccset.



13.54 - Köszöntjük olvasóinkat, két nyeretlen együttes próbál meg javítani a pénteki nap nyitómeccsén: a braziloknál kikerült Danilo a védelem jobb oldaláról, őt sérülése miatt nem játszhatja ma Tite.



Kötelező győzelem vár Brazíliára az oroszországi labdarúgó-világbajnokság pénteki napján, az E csoport második fordulójában, melyben Szerbia a Svájc elleni sikerrel biztosíthatja helyét a nyolcaddöntőben. Brazília nem csupán a csoportja, hanem az egész vb egyik nagy esélyesének számít, s a Svájc elleni nyitómeccs első fél órájában meg is feleltek az előzetes elvárásoknak Tite tanítványai, akik látványosan és gyorsan futballoztak. A folytatásban viszont alaposan visszavettek a tempóból, aminek két pont lett az ára. Az 1-1-es döntetlen pedig azt is jelenti, hogy Costa Rica ellen már nem hibázhat a selecao, ellenkező esetben nagyon nehéz helyzetbe kerül az utolsó fordulóra.



A brazil gárda legutóbbi három vb-meccsét nem tudta megnyerni, s ha a következőn sem arat győzelmet, beállítja 1974-78-as negatív rekordját. A szurkolók és a brazil szakírók elsősorban arra a Neymarra zúdították a haragjukat, akinek a felépüléséért az egész ország szorított februári súlyos sérülése után, ám a Svájc elleni teljesítményével maga ellen fordította a rajongókat. A világ legdrágább játékosának számító támadó kritikusai szerint öncélúan futballozott, rendre megakasztotta a támadásokat egyénieskedésével, s ennek is volt a következménye a vele szemben elkövetett rengeteg szabálytalanság. A svájci játékosok keménykedése nyomott hagyott a 26 éves csatáron, akinek a keddi edzést néhány perc után be kellett fejeznie fájdalmai miatt, igaz, a pénteki játéka nincs veszélyben. Costa Rica minden bizonnyal nem adja majd olcsón a bőrét Szentpéterváron, a szerbektől elszenvedett 1-0-s vereség után ugyanis mindenképpen pontot kell szereznie, ellenkező esetben már pénteken kiesik.



Az erőviszonyokat jól tükröző statisztikák alapján ugyanakkor nagy bravúr lenne a közép-amerikai ország sikere, a két együttes tíz eddigi találkozójából ugyanis kilencet a brazilok nyertek, a legutóbbit, 2015 szeptemberében 1-0-ra. "Jó csapata van Costa Ricának. Láttuk a szerbek elleni meccsüket, mely egy pontrúgással dőlt el. - mondta a svájciak ellen gyönyörű gólt szerző Philippe Coutinho. - Ugyanakkor készen állunk a feladatra, mentálisan felkészültünk arra, hogy egy jó meccset játsszunk."