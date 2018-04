Ha használni kell a videóbírót a vébén, elmagyarázzák a szurkolóknak a döntés hátterét

Amennyiben használják a videobíró-rendszert, a segítségével születő döntést a televíziónézőknek és a helyszínen szurkolóknak is részletesen elmagyarázzák majd a nyári, oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.



"Nagyon jól tudjuk, hogy a kommunikáció a stadionban és azon kívül is nagyon fontos" - mondta a játékvezetők firenzei szemináriumán Sebastian Runge, a nemzetközi szövetség (FIFA) innovációért felelős vezetője.



"Az óriáskivetítőkön grafikákat és visszajátszásokat mutatunk majd, és tájékoztatjuk a szurkolókat a videobírós döntésekről, s azok hátteréről" - tette hozzá.



A kommunikációért a Moszkvában üzemelő "video operációs szobában" dolgozó személy lesz a felelős. Ő is látni fogja azt, amit a videobíró lát a képernyőjén, és hallani fogja, mi hangzik el a videoasszistens és a mérkőzést vezető bíró között. A legfontosabb információk ezután eljutnak a stadion kivetítőit kezelőkhöz, valamint a kommentátorokhoz, s a döntések magyarázata a FIFA honlapján, a televízióban és a vb mobilos alkalmazásában is megjelenik - közölte Runge.