Győri Audi ETO - Interjú Danyi Gábor vezetőedzővel a szezonkezdés előtt

A Győri Audi ETO KC kispadja női vonalon a világ legkeresettebb és legexkluzívabb kispadja klubszinten, így hát izgatottság fogott el és nagyon nagy kihívásnak fogtam fel, amikor szóba került a nevem a vezetőedzői poszt kapcsán

Markáns fordulatot szeretnék vinni a játékunkba, melyet úgy gondolom, mindenki érzékelni fog. Ha megnyerjük a Magyar Kupát, a magyar bajnokságot és a BL-t, akkor tulajdonképpen reprodukáltuk a tavalyi eredményeket, mely önmagában nem egy könnyű feladat, de mindig is szerettem a kihívásokat. A céljaink tehát ugyanazok, de más úton, egy kicsit más megközelítésben szeretnénk elérni őket, az alapján, amiben én hiszek, ami az én filozófiám, és amit tanultam a magyar iskolától.

Danyi Gábor nagy lelkesedéssel és motiváltan vág neki csapatával és az általa összeállított szakmai stábbal az előttük álló kihívásoknak. A klub hivatalos honlapján is megosztották azt a portrébeszélgetést, amit az Oxygen Hírügynökség készített a Győri Audi ETO KC vezetőedzőjével.– fogalmazott Danyi Gábor, aki elszántan készül új feladatkörére.A sportos családból származó szakember sok mindent megélt már az egyesület szolgálatában Konkoly Csaba, Karl Erik Böhn és Ambros Martín segítőjeként, azonban most rajta a sor, megragadva élete talán legnagyobb lehetőségét, hogy elődei nyomdokaiba lépve a legmagasabb célokért harcoljon. „Ha jön egy lehetőség, azt meg kell ragadni és élni kell tudni vele, bele kell vágni – én egy pillanatig nem gondolkodtam!"Danyi Gábor határozott elképzelésekkel rendelkezik az új idényben megvalósítandó célokat tekintve.- amiben Danyi Gábor többek között olyan témákról is kifejti véleményét, mint a sérülések megelőzésére fektetett komoly hangsúly, az utánpótlás játékosok felnőtt csapatba történő beépítésének lehetősége, vagy épp a sokakat foglalkoztató három kapusos rendszer -