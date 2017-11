Futsal - Barcelona, Sporting, Inter a Rába ETO ellenfele

Óriási sikert ért el a magyar bajnok Rába ETO, amely a múlt heti elitkörben csoportját megnyerve jutott a sportág Bajnokok Ligájának számító sorozat legjobb négy csapata közé.A csapat továbbjutása az interneten is nagy elismerést váltott ki, a ZonaTécnica című portugál szaklap, kiemelve a korábbi portugál válogatott Fabio szerepét, hatalmas bravúrként tálalta a győriek sikerét. A lap internetes oldalán a játékos édesapja is üzent a csapatnak és fiának: „Gratulálok, gyerekek, gratulálok, fiam! Ismét megmutattad az értéked" – fogalmazott Max Aguiar.Több egykori ETO-játékos is írt a csapatnak:



„Nagy gratuláció a barátaimnak és a volt csapattársaknak. Hihetetlen, hogy ott vagytok a négy között. Megérdemeltétek! Nagyon örülök, élvezzétek a sikert" – írta a győriek volt szlovák légiósa, Tomas Drahovsky.

Meglepő döntetlen



Rába ETO–FTC Futsal-Fisher Klíma 5–5 (0–2)

Győr, egyetemi csarnok, 100 néző. V.: Tamási, Vass I.



ETO: Alasztics – Klacsák, Gerard, Vas Á., Bognár B. Cs.: Klicsó, Szűcs Á., Papp B., Tama, Fabio, Alex, Juanra, Sáhó, Dávid R. Edző: Javi Rodríguez.



FTC: Vámosi – Komáromi, Birinyi, Andorka, Keresztury. Cs.: Sikur, Safar, Karacs, Juhász T., Horváth B., Dénes, Lak I., Vattamány. Játékos-edző: Safar Tony.



Gsz.: Vas Á. (26., 30.), Juanra (27.), Fabio (38.), Alex (39.), ill. Horváth B. (15.), Komáromi (18., 21., 32.), Birinyi (36.).



Javi Rodríguez: – Várható volt, hogy a három BL-találkozó után fáradtak leszünk. Sajnos valóban azok voltunk, de ez ilyenkor természetes.

Bravóóó!!!" – írta egy szóval a korábbi cseh légiós. Michal Seidler.Harnisch Ákos is üzent korábbi társainak: „Óriási gratuláció, srácok. Hatalmas dolgot vittetek véghez" – posztolta a Kanári-szigetekről.A négyes döntőben egyébként rendkívül rangos ellenfelek várnak majd a Rába-partiakra.Vasárnap este kiderült, a Sporting és a Barcelona mellett a sorozatban címvédő Inter Movistar lesz a Final Four negyedik résztvevője. A spanyolok nagy csatában a volt győri Dróth Zoltán együttese, a Kairat legyőzésével végeztek csoportjuk élén. Az Inter – melynek legnagyobb sztárja, a világ legjobbjának tarott portugál Ricardinho – hétszeres spanyol bajnok és négyszeres BL-győztes.A Barcelona kétszer nyerte meg az UEFA Futsal Cupot, míg a Sporting háromszor szerepelt a Final Fourban, legutóbb az idei döntőben az Inter ellen.