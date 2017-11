Fiúk nélkül rendezik meg a Balázs-kupát Győrben

Róth Kálmánt, az Audi-ETO KC utánpótlás szakmai igazgatóját kérdeztük a döntés okáról, hátteréről.A szakember, mielőtt megválaszolta volna kérdéseinket, felidézte, hogy a kupa szervezését annak indulásakor a Balázs DSE intézte. Akkor még bevételorientált volt a verseny. A befolyó összegből működött a diáksport egyesület. Ebből finanszírozták többek között a versenyeket, a külföldi utazásokat. Ekkor csupán a 7. és 8. osztályos fiúknak és lányoknak volt lehetőségük a megmérettetésre a kupán.Később – 2003-ban amikor a sportolók a BBÁMK-ból átkerültek a mai nevén Arany János Iskolába –, folytatták a hagyományt, és mindkét szakág fiataljai versenyeztek. Ebben az időszakban fejlődött nemzetközi sporteseménnyé a torna. A 25. évfordulón már hét nemzet 114 csapata mérte össze a tudását.Két éve vette át a rendezés jogát a város – a szervezés az iskolánál maradt –, amit tavaly az Audi-ETO-nak adott át.Arra a kérdésre, hogya Balázs-kupán, Róth Kálmán elmondta: mindvégig lehetőséget biztosítottak a fiúknak is, hogy bemutatkozzanak, hogy összemérhessék tudásukat, de az ETO-SZESE részéről soha nem kaptak megkeresést azzal kapcsolatban, hogy esetleg anyagilag is hozzájárulnának a program megvalósításához, vagy besegítenének a szervezésbe.

Folyamatosan egyeztetünk a jelentkezőkkel. Limitáljuk a győri csapatok indulását is, csak a legjobbakat indítjuk. Emellett a későbbiekben lehet, hogy az időponton is változtatnunk kell, mert az is gondot okoz, hogy tanítási időszakra esik a kupa. Ebben az évben, egy nappal kevesebb versenynap is lesz a korábbiakhoz képest