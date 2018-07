Férfi kézilabda NB I/B - Egyben maradt az ETO-SZESE kerete

Hétfőn kezdi meg a felkészülést az új idényre az Agrofeed-ETO-SZESE. A csapat a legutóbbi szezont a második helyen fejezte be – gyakorlatilag csak az utolsó pár fordulóban csúszott le az aranyéremről –, így nem volt jelentős ok változtatni a játékoskereten.Auer Károly elnök elmondta: a jövő évi csapatot is ugyanazon koncepció mentén alakították ki, mint ami eddig is jellemezte a klubot:

Először is nem szoktuk évente kicserélni a játékoskeretet, erre most sem volt ok, elégedettek voltunk a társasággal. Másodszor mi mindig is törekedtünk arra, hogy a sport mellet a tanulás és a munka is nagy hangsúlyt kapjon. Azt gondolom, az NB I/B-nek inkább erről kellene szólnia. Éppen ezért gyakorlatilag minden meghatározó játékos marad, az egyetemi tanulmányait pedig Győrben kezdő Czene Dávid és Lakosy Máté érkezik hozzánk. Előbbi az elmúlt szezonokban az NB I-es Vácban játszott, utóbbi pedig balkezes. Emellett még két balatonfüredi fiatal érkezése várható, de ez csak azután dől el, ha az egyetemek kihirdetik a ponthatárokat."

A saját utánpótlásból felkerül a nagyokhoz Décsi Gábor kapus, míg a két szezonnal ezelőtti itt játszó Hári Kristóf visszatér az ETO-SZESE-hez.

Létszámgondunk nincs, még sokan is vagyunk, így majd a felkészülés alatt dől el, ki marad az első csapatnál, s kire számítunk az NB II-es csapatban. Célunk továbbra is változatlan, azaz a dobogós hely elérése. Legutóbb majdnem megnyertük a bajnokságot, de a feljutást akkor sem vállaltuk volna, ami persze nem jelenti azt, hogy erről lemondtunk volna. Jelenleg azonban nem szeretnénk túlvállalni sem magunkat, de ha egyszer elérünk arra a pontra, akkor majd megfontoljuk a lehetőségeket"

– fogalmazott Auer Károly, aki mindenképpen pozitívnak tartja, hogy most már a teljes szezont a Magvassy-csarnokban tudják lejátszani.

Az előző bajnokságban nagyjából a felénél költöztünk az egyetemi csarnokból a régi-új otthonunkba, most viszont már az első edzésektől kezdve ott készülünk. Bízunk benne, ahogyan tavasszal, úgy a folytatásban is igazi katlan lesz a Magvassy"

A csapat felkészülési mérkőzéseinek a programja is kész, bár még lehetnek változások. A tervezett meccsidőpontok, augusztus 3., 18.30 óra: ETO-SZESE–NEKA, augusztus 11.: négycsapatos torna Érsekújváron, augusztus 15., 18.30 óra: ETO-SZESE–Érsekújvár, augusztus 22., 18.30 óra: ETO-SZESE–Duslo Sala, augusztus 29.: Duslo Sala–ETO-SZESE, augusztus 31–szeptember 1.: négycsapatos torna Veszprémben. Szeptember 5. környékén a Százhalombattával is várható egy meccs, de konkrétum még nincs ezzel kapcsolatban.

– tette hozzá az elnök.