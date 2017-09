Férfi kézilabda BL - A Veszprém egy góllal legyőzte a Flensburgot

Telekom Veszprém - SG Flensburg-Handewitt (német) 28-27 (15-14)

A Flensburg korábban csak egyszer, a KEK 2001-es negyeddöntőjében tudott nyerni Veszprémben, azóta a magyar csapat házigazdaként most győzött negyedszer a német együttessel szemben.Férfi BL, 2. forduló, B csoport:a Veszprém gólszerzői: Lékai 9, Nagy L. 8, Blagotinsek 3, Nilsson, Ugalde 2-2, Tönnesen, Ilic, Marguc, Sulic 1-1A hazaiak keretéből Ancsin Gábor, Jamali Iman és Ligetvári Patrik is hiányzott.Az előző idényben BL-bronzérmes veszprémiek játékán az első perctől kezdve jól látszott, hogy új edzője gyakorlatilag tökéletesen ismeri az aktuális ellenfél játékát. Ljubomir Vranjes 2006 és 2009 között a Flensburg játékosa volt, edzőként pedig 2010-től idén tavaszig tevékenykedett a német csapatnál. Irányítóként Bajnokok Ligája-ezüstérmet, trénerként a többi között BL-aranyat és KEK-et nyert az együttessel, 2014-ben pedig a nemzetközi szövetség (IHF) a világ legjobb edzőjévé választotta.A magyar együttes eleinte támadásban és védekezésben is hatékonyabb volt a vendégeknél (4-1), akik azonban gyorsan felvették a játék ritmusát és egyenlítettek (4-4). A folytatásban kemény, ugyanakkor színvonalas mezőnyjátékot és látványos gólokat produkáltak a csapatok, bár a még szigorúbb védekezés és a kiemelkedő kapusteljesítmények hiányoztak.A mezőny egyik legjobbja Lékai Máté volt, aki a 27. percben már ötödször volt eredményes, csapata pedig egy góllal vezetett a szünetben (15-14).A 33. percben a mérkőzés során először vezetett a Flensburg (15-16), és mivel ebben az időszakban hatékonyabban kézilabdázott, csakhamar három gólra nőtt a különbség (16-19). A németek svéd kapusa, Mattias Andersson ekkor már szinte mindent védett, ezért Vranjesnek időt kellett kérnie, majd Mirko Alilovic helyére Mikler Rolandot állította a kapuba.A magyar bajnok védekezése továbbra sem állt össze megfelelően, de Mikler kiválóan védett, a másik kapu előtt pedig pontosabbak lettek a lövések, így egy gólra csökkent a hátrány (22-23). A Veszprémnek egyenlítenie, majd rögtön ezután - egy 6-1-es sorozat nyomán - fordítania is sikerült, és a rendkívül izgalmas hajrában Mikler, Nagy László és Lékai remek megoldásainak köszönhetően megnyerte a rangadót.A vendégek legeredményesebb játékosa a dán Lasse Svan volt, aki mind az öt lövését gólra váltotta.A veszprémiek jövő szombaton a fehérorosz Meskov Breszt otthonában folytatják BL-szereplésüket.később:A csoport:PPD Zagreb (horvát) - MOL-Pick Szeged 20.00