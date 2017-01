Férfi kézilabda-vb - A helyezésnél is fontosabb a helytállás

A magyar válogatott nem jutott ki az előző világbajnokságra, amelynek 2015-ben Katar adott otthont, s mivel a tavaly januári lengyelországi Európa-bajnokságon csupán a 12. helyen végzett, az augusztusi Rio de Janeiró-i olimpiáról is lemaradt, így a játékosok várhatóan kiemelkedő motivációval lépnek pályára Franciaországban.



Az előző nemzetközi tornán az akkori szövetségi kapitány, Talant Dujshebaev a korábbi évek alapemberei közül kihagyta Lékai Mátét, Császár Gábort és Ilyés Ferencet, közülük Ilyés most sincs ott a csapatban, mert jelezte, hogy nem bírja a világbajnoksággal járó sorozatterhelést, így nem tudja vállalni a részvételt. Ugyancsak hiányzik Nagy Kornél, aki második gyermeke közelmúltbeli születése után szintén nem tudta vállalni a felkészülést és a világbajnoki részvételt. Az egy évvel ezelőtti keretből Mikler Roland, Ancsin Gábor, Nagy László, Bánhidi Bence, Schuch Timuzsin, Zubai Szabolcs, Bodó Richárd, Jamali Iman és Iváncsik Gergő tagja a mostani együttesnek. A válogatott öt felkészülési mérkőzést játszott a közelmúltban, így Javier Sabaté szövetségi kapitánynak volt alkalma minden felállásban tesztelnie csapatát és taktikai variációt gyakorolni. A meccsek magyar szempontból hasonló forgatókönyv szerint alakultak: a csapat rendszerint jól kezdett, megszerezte és őrizte a vezetést, majd a második félidőben következett egy időszak, amikor támadásban és védekezésben is visszaesett, így az ellenfél felzárkózott, illetve az olimpiai bajnok Dánia fordítani is tudott.



Szintén jellemező volt, hogy a magyar együttes emberhátrányban nem tudott hatékonyan kézilabdázni. Az eredmények ezzel együtt biztatóan alakultak, hiszen a szlovák, a cseh, az izlandi és az egyiptomi csapatot legyőzték, a dánt pedig megszorították a magyarok, akik az érdi Provident Karácsony Kupát megnyerték, a dániai Bygma Kupán pedig másodikként zártak. A C csoportnak - amelynek az 5 450 fő befogadóképességű roueni Kindarena ad otthont - az Európa-bajnoki címvédő, olimpiai bronzérmes német válogatott az esélyese, amelyet a jegyértékesítési adatok szerint minden meccsen több ezres közönség buzdít majd a helyszínen. A magyar együttes éppen a németek ellen kezdi a csoportkört péntek délután.



A francia női válogatott sikeredzője, Olivier Krumbholz, a világbajnokság versenyigazgatója a torna honlapján úgy vélekedett, hogy a németek keretében a generációk érdekesek keverednek, hiszen sok tehetséges fiatal szerepel a csapatban, ennek ellenére "nem vagyok biztos benne, hogy sikerül megismételniük a tavalyi kiváló eredményeiket" - mondta. Sabaté kapitány csapata szombat este a kiszámíthatatlan Horvátországgal találkozik, amely minden ellenfelére veszélyes lehet, a riói olimpián például a két döntőst, a dán és a francia válogatottat is legyőzte a csoportban. A horvátokat jelenleg nem a világ legjobbjai között tartják számon - mint az 1995 és 2005 közötti évtizedben, amikor világ- és kétszeres olimpiai bajnokok voltak -, de erejüket jól mutatja, hogy az előző Európa-bajnokságon így is bronzérmesek lettek.



Krumbholz arra számít, hogy a horvátok ismét csatlakoznak a világelithez, mert van néhány nagyon tehetséges játékosuk, a csapat taktikai felkészítése pedig kiváló, bár mentálisan nincsenek a legjobb állapotban. "Ha jó napjuk van, akármelyik csapatot legyőzhetik, de amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan várták, könnyedén kikaphatnak." - mondta. A chilei csapattal a magyarok még soha nem találkoztak, de hiba lenne, ha nem vennék komolyan riválisukat, amely óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt tíz esztendőben, ezért egyáltalán nem tekinthető kötelezőnek a győzelem a jövő hétfői találkozón.



Chile együttese sorozatban negyedszer vesz részt a világbajnokságon - a francia bajnokságban kézilabdázó jobbátlövő, Rodrigo Salinas negyedik lett az előző torna góllövőlistáján -, a Pánamerikai bajnokságon pedig egyre jobb eredményeket ér el a spanyol Mateo Garralda szövetségi kapitány irányításával. A szerda délutáni ellenfél, Szaúd-Arábia válogatottjának célja, hogy története legjobb világbajnoki szereplését produkálja, ehhez a 2003-as és a 2013-as 19. helyet kellene felülmúlnia a játékosként olimpiai bajnok horvát Nenad Kljaic szövetségi kapitány vezetésével. Utolsó csoportmeccsét jövő pénteken Fehéroroszország együttesével játssza a magyar válogatott. A legismertebb játékos, Siarhei Rutenka sérülés miatt hiányzik a riválistól, amelynek tagjai azonban nincsenek híján a nemzetközi rutinnak, hiszen legjobb klubcsapatuk, a Meskov Breszt rendszeresen a Bajnokok Ligájában és a SEHA Ligában szerepel. Olivier Krumbholz szerint a német és a horvát mellett az olimpiai bajnok dán, a házigazda francia, valamint a spanyol és a katari válogatott esélyes a végső sikerre. Meglepetést az izlandi, az orosz és a norvég együttestől vár. A 25. férfi világbajnokságon négy hatcsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, mind a négy helyszínről a legjobb négy jut a nyolcaddöntőbe. A várakozások és az erőviszonyok szerint a magyar csapat ott lesz a 16 között, ott viszont a papírforma szerint nehéz ellenfél, az olimpiai bajnok Dánia, Svédország vagy Katar vár rá. A csoportból való továbbjutás tehát reális elvárás, a nyolc közé kerülés pedig bravúr lenne a válogatottól. Mivel az idei világbajnokság nem kvalifikációs torna, a helyezésnél is fontosabb lesz a helytállás. Erre utalt Marosi László, a magyar szövetség alelnöke is, aki a szerdai, budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy "a legfőbb cél Tokió, az építkezés azonban folyamatos a világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon, ennek állomása az idei fontos verseny is".



Keret, statisztika, program



A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete és programja a franciaországi világbajnokságon, illetve mérlege a csoportellenfelekkel szemben.



Az utazó keret: kapusok: Fazekas Nándor, Mikler Roland

jobbszélsők: Gulyás Péter, Harsányi Gergely

jobbátlövők: Ancsin Gábor, Balogh Zsolt, Nagy László

irányítók: Császár Gábor, Juhász Ádám, Lékai Máté

beállók: Bánhidi Bence, Schuch Timuzsin, Szöllősi Szabolcs, Zubai Szabolcs

balátlövők: Bodó Richárd, Jamali Iman, Ligetvári Patrik

balszélső: Iváncsik Gergő



A csoportbeosztás A csoport (Nantes): Franciaország, Lengyelország, Oroszország, Brazília, Japán, Norvégia

B csoport (Metz): Spanyolország, Szlovénia, Macedónia, Izland, Tunézia, Angola

C csoport (Rouen): Németország, Horvátország, Fehéroroszország, Magyarország, Chile, Szaúd-Arábia

D csoport (Párizs): Katar, Dánia, Svédország, Egyiptom, Bahrein, Argentína



A magyar válogatott és a kieséses szakasz programja



C csoport (Rouen): január 13., péntek: Magyarország-Németország 17.45

január 14., szombat: Magyarország-Horvátország 20.45

január 16., hétfő: Magyarország-Chile 17.45

január 18., szerda: Magyarország - Szaúd-Arábia 14.00

január 20., péntek: Magyarország-Fehéroroszország 20.45