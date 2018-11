Evezés - Hétből öt díjat elhoztak a győriek

Lakó Szandra nemcsak edzőként, hanem versenyzőként is eredményes.

A díjat Baján, az evezősedzői szakmai konferencián vehette át a szakember. Rajta kívül komoly elismerésben részesült az év nevelőedzőjének megválasztott Lakó Szandra (14 év alatti kategória), míg az év parapontverseny győztese, az év utánpótláspontverseny-győztese és az év felnőttpontverseny-győztese is a GYAC lett. A további felkészítők: Vaczula István és Nagy Gábor.A klub majdnem 145 éves története során ilyen még nem történt, hogy hét díjból öt is Győrbe került. Érthetően elégedett volt Papp Oszkár szakosztályvezető.„Óriási dolog ez számunkra, nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok együtt" – mondta röviden Papp Oszkár, aki hozzátette: „Ki kell emelnem Nagy Gábort, aki saját elhatározásából hetente kétszer egy-másfél órát dolgozik a Down-szindrómás sportolókkal, ezt nem a szakosztályvezetés várja el tőle, ő viszi az edzéseiket az utánpótlás és a paracsoportja mellett. Ezek azok a pluszok, amelyek nélkül alighanem a klubunk sem lenne az, ami."Alföldi Zoltán vezetőedző öt éve dolgozik Győrben, s már harmadszor lett az év edzője.„Azért fontos ez a díj számomra, de inkább a klub számára, mert teljesen objektív szempontok alapján dől el, a hazai és a nemzetközi eredményességet díjazzák. Mint vezetőedző nagyon örülök Lakó Szandra kiváló munkájának, s annak, hogy ezt máshol is elismerték, ahogyan a másik három serleg miatt is büszkeség tölt el. Az elmúlt négy évben harmadszor lettem én a legjobb felnőttedző, ami nagy boldogság. Bevallom, van még hely trófeáknak a szekrényemben" – mondta a szakember, aki azt is elárulta, mivel lenne igazán elégedett a közeljövőben.„Klubunk utoljára 2004-ben adott sportolót az olimpiai csapatba, most az a célunk, hogy akár már Tokióba tudjunk delegálni győri evezőst. Komoly erőfeszítéseket tesz ennek érdekében a szakosztályvezetés Papp Oszkárral az élen, s a város is segít, hiszen októbertől öt sportoló tud sportállásban az egyetem mellett csak az evezésre koncentrálni. Persze mindez nem működne elhivatott sportolók nélkül, szerencsés vagyok, mert van most nálunk több olyan fiatal, aki nem ijed meg a sok munkától. Ezenfelül a folytonosságot is biztosítani szeretnénk, hogy továbbra is kiemelkedő klub maradjon a győri" – tette hozzá Alföldi Zoltán.Lakó Szandra fiatalon lett edző, de még maga is versenyez, idén országos bajnok lett a masters korosztályban.„A tanítványok kezében vagyok, nekik köszönhető leginkább, hogy ezt a díjat átvehettem, köszönöm nekik a szorgalmukat, a munkájukat, a kitartásukat" – mondta az edző, aki öt éve a minikkel kezdte edzői pályáját, most tanuló- és serdülőcsoportja van.„Más a kettő, de jól szervezettek az edzések, összetartó csapatom van. Létszámgond sincs, hiszen például két serdülő nyolcast is ki tudtunk állítani, ráadásul az egyik bajnok is lett. Azt gondolom, az edzéseken van szigor, de próbálok kicsit lazább, családiasabb kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. Ebben segít, hogy nincs nagy korkülönbség" – folytatta Lakó Szandra, aki elég későn, csupán 15 évesen kezdett el evezni, edzői Székely István és Halmainé Mészáros Éva voltak. Tőlük vette át azt, hogy az edző és tanítvány között szoros kapcsolat legyen.„Annak idején én sem féltem megbeszélni velük a problémákat, nagyon fontos volt, hogy nyugodtan fordulhattam hozzájuk bármilyen kéréssel. Ugyanezt a szellemiséget követem én is" – mondta a fiatal szakember.Nagy Gábor az utánpótlás és a paraszakágat is képviselte a bajai díjátadón, mindkét esetben ő vehette át a rangos elismerést. Érdekesség, hogy az utánpótlásedzők között Lakó Szandra mögött a második helyen végzett.„A mosonmagyaróvári klub edzőjeként már voltam a nevelőedzője, nagyon örülök, hogy Győrben, gyakorlatilag a nevelőegyesületemben értem el ezeket az eredményeket. A minitől a tíz-tizenhárom éves gyerekekig bezárólag negyvenegy versenyzővel dolgozom, így van munka napi szinten elég. Emellett van egy Down-szindrómás és egy mozgássérültcsoportom is, melyben Pető Zsolt is szerepel, akivel szeretnénk a paralimpiára kijutni. Nagyon büszke vagyok minden gyerekre, hiszen nagyon sokat dolgoztak, s az ő munkájuk eredménye, hogy ezeket a kupákat mi most átvehettük" – mondta Nagy Gábor.