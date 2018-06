Egyetemi sport - A legjobb kézilabda csapatok döntője Győrben

Hat női és hat férfi csapat szerepelt a győri sporteseményen. A megnyitón dr. Fekete Dávid Győr alpolgárnestere adta át a Városi-Egyetemi Csarnok új sportpadló burkolatát, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség és Győr városának támogatása tett lehetővé.



Az egyetemi- kézilabda bajnoki döntőn a lányoknál a küzdelmek a PannonWork Kupáért folytak. Az egri Eszterházy Károly Egyetem győzött, az ezüstérmet a Testnevelési Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem kézilabdásai pedig a bronzérmet vihették haza. Negyedik lett a vendéglátó Széchenyi István Egyetem, majd a Debreceni Egyetem, s az Eötvös Loránd Tudományegyetem követte őket. A fiúknál a

Bridge Kupáért folyt a verseny. Bajnok lett a Testnevelési Egyetem, az ezüstérmet a Széchenyi István Egyetem szerezte meg. A dobogó harmadik fokára a Pécsi Tudományegyetem csapatának tagjai állhattak fel. Negyedik az egri EszterházyKároly Egyetem, ötödik a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pedig a hatodik helyen végzett.



A legjobb kapusnak járó különdíjat a hölgyeknél Gadányi Maja (Pécsi Tudományegyetem), a fiúknál Szabó Martin (Pécsi Tudományegyetem) vihette haza. A gólkirálynak járó különdíjat a lányoknál Sári Barbara 29 góllal (Eszterházy Károly Egyetem), a fiúknál Nagy Bendegúz (Pannon Egyetem) szintén 29 góllal érdemelte ki. A legtechnikásabb játékosnak kiírt díjat a hölgyeknél Bíró Eszter (Testnevelési Egyetem), a férfiaknál Győri – Dani Dávid (Széchenyi István Egyetem) kapta meg.



A legjobb edzői elismerést a bajnokcsapatok (Testnevelési Egyetem és Eszterházy Károly Egyetem) edzői vehették át, név szerint Adorján Gábor (férfi csapat) és Debre Viktor (férfi csapat).



Az eseményen részt vett dr. Kiss Ádám professzor, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség elnöke, dr. Gál László, az egykori szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola ny. főigazgatója, az ELTE-SEK oktatója, testnevelő tanár is. Díjakat adott át Görbicz Anita és Danyi Gábor az Audi ETO KC vezető edzője is. Dr. Gyömörei Tamás egyetemi docens, a Testnevelési és Sportközpont vezetője sportszerű, nagy küzdelmekkel megvalósult döntőként értékelte a az eseményt. A mérkőzések helyszíne, a szállás, az étkezés egymástól száz méterre volt, s a kampusz modern sportinfrastruktúráját is elismeréssel értékelték a 12 csapat vezetői, az egyetemisták.

A rendezvény végén dr. Székely Mózes, az egyetemi sportszövetség főtitkára sikeres sportszezont és vizsgákat kívánt a résztvevőknek.