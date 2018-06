Dunakiliti ló nyerte meg az ország legjobb versenyét

Quintana gazdája, Makay Tamás szerint a kanca előtt szép jövő áll.

A verseny fénypontja a zárásaként megrendezett kétfordulós Grand Prix volt. 33 lovas vállalkozott arra, hogy összemérje tudását ebben a 145 centiméterre kiírt versenyszámban. Az első forduló után a legjobb kilenc versenyzőt várták vissza a második fordulóba, közülük hat hazai színekben versenyező lovassal.A két forduló összesített eredményei alapján hat dupla hibátlan lovaglás született, akik közül a leggyorsabb a Szlovákiát képviselő Andrej Holly volt. Lova, Quintana Magyarországon kezdte meg versenykarrierjét, és jelenleg is magyar tulajdonban van, a dunakiliti Makay Tamás a gazdája.„Nagyon büszke vagyok. Harminc éve azért kezdtem el lovakkal foglalkozni, hogy hasonló sikereket arassunk. Gyakorlatilag az egész hazai mezőnyt, válogatott versenyzőket sikerült megelőznünk" – kezdte Makay Tamás, aki elárulta, bár a hangosbemondó a diadal után úgy mutatta be, Quintanának nem ő a tenyésztője.„Féléves korában Németországban, Bielefeld mellett vettem. Tíz ló közül választottam ki, s azért őt, mert láttam rajta, hogy több benne a vér. Kanca létére úgy ugrált az anyjára, mintha csődör lenne. Ötéves korában Grundtner Gábor kezdte el lovagolni, s két éve dolgozik vele Andrej Holly, aki szintén nagyon szereti. Azt tudni kell, ez a páros nemrég egy százhatvanas pályán egy hibaponttal ment végig."Makay Tamás nincs túl jó véleménnyel a hazai tenyésztési rendszerről.„Megpróbáltam magam is jó lovakat tenyészteni, de nagyon le vagyunk maradva ebben is több külföldi országtól. Különböző érdekek szinte teljesen tönkretették a magyar lótenyésztést. Bevallom, nagyobb lehetőséget látok abban, ha például Hollandiából vásárolok lovat. Persze így sem olcsó mulatság ez, egy időben azt gondoltam, majd a nők nehezítik meg az életem, de mára rájöttem, hogy lehet, a lovak visznek majd csődbe."Visszatérve Quintanára, a tulajdonos szerint még sok örömet szerezhet a kanca.„Két napig csak a fülemen volt a telefonom, annyian gratuláltak. Rengeteg ajánlatot is kapok a lóért, de nem szándékozom eladni. Úgy gondolom, szép jövő áll még előtte."