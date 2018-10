Baboséké lehet az Év párosa a WTA-nál

A WTA honlapján kedden megjelent cikk szerint az idén az ausztrál nyílt teniszbajnokságon nyertes magyar, francia páros mellett a másik három Grand Slam-tornán győztes duónak - CoCo Vandeweghe és Ashleigh Barty (US Open), Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova (Wimbledon, Roland Garros) -, valamint a három tornagyőzelmet begyűjtött belga Elise Mertensnek és holland Demi Schuursnak van esélye a díjra.



Babosék az Australian Open mellett még egy tornán, Birminghamben nyertek, emellett döntősök voltak a US Openen és Madridban.



A többi kategória jelöltjei között az Év játékosa cím várományosai között ugyancsak ott van a négy idei GS-tornagyőztes (Simona Halep - Roland Garros, Angelique Kerber - Wimbledon, Oszaka Naomi - US Open, Caroline Wozniacki - Australian Open), valamint az idén szerzett öt trófeájával legeredményesebb cseh Petra Kvitova.



A szülési szabadság után visszatért, korábbi világelső Serena Williams - aki két GS-döntőt veszített el - az év visszatérői között lett jelölve.



A fenti kategóriák mellett az év legtöbbet fejlődött játékosát és az év felfedezettjét választják még meg.