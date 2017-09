Apa és két fia - hat EB-érmet nyert a győri család Bécsben - fotó

A racketlon a négy legnépszerűbb ütős játék, az asztalitenisz, a tollaslabda, a fallabda és a tenisz kombinációja. A négy sportágból 21–21 pontot kell gyűjteni a játszmához, a nyert labdameneteket összesítik. Egy meccs 2–2,5 órán át tart.



A győri Szalay családból az édesapa, Zsolt kezdte legkorábban a racketlont űzni, 2006-ban amatőr világbajnoki címet szerzett. A fiúk, Balázs és Tamás 11, illetve 9 éves korukban csatlakoztak, eleinte a közeli Ausztriában rendezett versenyeken. Zsolt korábban másfél évtizeden át volt tagja győri másodosztályú teniszcsapatoknak. Jelenleg az Elektromos színeiben ob III-ban játszik. A srácok közül Balázs a Révai-gimnáziumba jár, a tollaslabda a legerősebb száma, Tamás a Gárdonyiban tanul és a teniszre koncentrál.



Két éve elbukta a bronzot



"Azért örülök a bécsi sikereknek, mert két éve a prágai Európa-bajnokságon rajtam úszott el a csapat bronzérme. A csehekkel játszottunk, a teniszt egyenlő állásról kezdtük, papíron esélyes voltam. Vezettem, de elkezdtem hibázni. Ha racketlonban döntetlen az állás tenisznél, akkor jön a hirtelen halál. Ilyenkor egyetlen pont dönt a győzelemről. Ezt a labdát vesztettem el Prágában" – kezdte a családfő.



Szalay Zsolt most az osztrák fővárosból nem távozott keserű szájízzel. Egyéniben a 45 év feletti férfiak kategóriájában bronzérmet szerzett. Párosban Francia Balázzsal a dobogó legmagasabb fokára állhattak, míg csapatban szintén a magyar válogatott tagjai nyakába akasztották az aranyat. A válogatottat erősítette a mosonmagyaróvári származású Czingráber Zoltán is.



Szalay Balázs csapatban a 16 év alatti kategóriában édesapja csapattársának a fiával, Francia Botonddal bronzérmet nyert. "Az elődöntőben egy ponttal vesztettünk az angolok ellen. Ilyen vereség után napokig az emberben marad a tüske. Arra azonban büszke vagyok, hogy felálltunk a padlóról és a bronzért legyőztük a hazai pályán játszó osztrákokat" – hallottuk a gimnazista fiatalembertől.



Fallabdában a legjobb



Balázst teniszben Kovács Attila, asztaliteniszben Lung Dániel, fallabdában Weiner István és Németh Balázs edzi. A győri család legfiatalabb tagját, Tamást a korosztályos tenisz magyar ranglistán a legjobb negyven között jegyzik, fallabdában a 11 évesek mezőnyében országos magyar bajnok. Imád versenyezni. Édesapja ennél a pontnál nevetve jegyezte meg: "Tamás önállóan nevezi magát a hazai viadalokra, majd elkezd ostromolni, hogy vigyem el a távoli városokban rendezett versenyekre is."



A bécsi Európa-bajnokságon Tamás tollaslabda-csapattársával, a győri Mesterházy Milánnal csapatban a 13 év alatti korosztályban ezüstérmet szerzett. A versenytapasztalat egyéniben is ezüstérmet ért a 13 évesek mezőnyében. "Sajnálom, hogy végül a rövidebbet húztam, pedig jelentős hátrányból visszaküzdöttem magam a meccsbe" – mondta a fiatalember, aki általános iskolai matekversenyeken is részt vett és az igazságérzetével sincs gond.



Baj volt a nadrággal



"Nyáron az egyik hazai teniszversenyen a bíró kifordíttatta velem a nadrágom, mert szerinte a sportszergyártó logója túl nagy volt rajta és ez szabálytalan. Hiába mondtam neki, hogy kifordított nadrágba nem tudom eltenni a labdát, nem hatotta meg" – hallottuk Tamástól, aki teniszben Korodi Dániel, fallabdában Milkovics László tanítványa. Tollaslabdában mindkét fiú edzője Pesty Tamás. Zsolt, Balázs és Tamás kiemelte Judit – a feleség és édesanya – szerepét, aki végigszurkolta a bécsi EB-t, itthon pedig szervezi az edzések, versenyek logisztikáját.