VOLT Fesztivál 2018 - A Hurts már adott egy minikoncertet, meglestük a próbát - fotók, videók

14.10 - A soproni rendőrség tanácsai

A Soproni Rendőrkapitányság az alábbiakra hívja fel a fesztiválozók figyelmét



- Figyelj magadra és társaidra, ne engedj a csábításnak, rábeszélésnek, mondj nemet az alkoholra, a dohányzásra, és a drogokra!

- Lehetőség szerint ne egyedül menj a fesztiválra! Ne szakadj el a társaságtól! Felelősségteljesen fogyassz alkoholt!

- A pénztárcádat, bankkártyádat, mobiltelefonodat tedd biztonságos helyre! Ne hagyd azt őrizetlen sátorban!

- Ne tarts magadnál sok készpénzt, vagy ha mégis, egymástól elkülönítve tárold! Csak a szükséges okmányokat vidd magaddal a fesztiválra!



Mi lesz ma?

Készül a Hurts

13.16 - Megérteni. Elfogadni. Segíteni.

Szerda 7.10 - A 26. VOLT Fesztivál a soproni Lővér kempingben június 26-án. MTI Fotó: Nyikos Péter

Szerda 2.59 - Éjszakai gyorsjelentés





20.55 - Depeche Modera az eső is elállt, szinte megtelt már a küzdőtér. Mindenki Dave Gahanéket várja Sopronban!



20.06 - Felhők ide vagy oda, a jó hangulat nem kérdés - Életképek: színes ruciban, esőben nyomta a Belga a nagyszínpadon

19.15 - Egyelőre szakad az eső, megy a Belga koncertje, remek a hangulat, 800 forintos esőkabátot egyre több fesztiválozó vesz a helyszínen - jelentette kollégánk.



Bekötött láb és mankó sem akadály egy vérbeli voltosnak

14.02 - Fontos információ a bérleteseknek és a Depeche Mode napijegyeseknek!



Induljatok időben, lehetőleg már most és gyertek minél hamarabb ki a VOLT-ra, hogy zökkenőmentesen történjen a karszalag átvétel és a bejutás is - írják a Facebookon a VOLT szervezői.

2-kor már kinyit a fesztiválterület is és kezdődnek az első programok is! Napijegyek még kaphatók.

Kedd délelőtt 11.30 - Videón a kapunyitás





Kedd délelőtt 10 óra - Megnyitott a VOLT

A csütörtöki nap, amikor az Iron Maiden játszik a nagyszínpadon, már biztosan teltházas lesz, de erős nap lesz a kedd is, amikor a Depeche Mode lép színpadra.



Hétfő - Bejártuk a helyszíneket és a nagyszínpadot

VOLT vonattal a fesztiválra



A MÁV-START és a GYSEV kombinált – a soproni helyi buszjáratok korlátlan használatát is biztosító – jegyet kínál a VOLT Fesztiválra vonattal utazó diákoknak. A VOLT kombinált jegy a két vasúttársaság Budapest és Sopron között közlekedő járatain egyszeri vagy oda-vissza utazásra használható fel, június 25-től július 2-án éjfélig.



A VOLT vonatok Budapest-Keleti pályaudvarról Sopronba június 26-án, 28-án és 29-én 9:31-kor, Kelenföldről 9:48-kor, Sopronból Budapestre pedig június 27-én, 29-én és július 1-jén 4:05-kor, ezenkívül elsején 11:15-kor indulnak.



A fesztiválon a prevenciós előadók hasznos tanácsokkal látják el a rendezvényre látogatókat a bűncselekmények és az áldozattá válás megelőzése érdekében. Felhívják a figyelmet a drogok, az alkohol és a dohányzás, valamint a drogfogyasztás káros hatásaira. A fiatalok számára fontos a helyes kortárs kapcsolatok megválasztása, és a szabadidő hasznos eltöltése is. A bűnmegelőzési munkatársak interaktív előadások keretében prevenciós kisfilmek vetítésével és szemléltető példákkal hívják felé a figyelmet a bűnmegelőzés lehetőségeire. A szakemberek a bűnmegelőzési tanácsok mellé hasznos ajándékokat adnak a jelenlévőknek.- Az előrejelzések és a Hurts gitárosa, Adam szerint is esni fog, de az időjárás, ahogy tegnap sem, úgy ma sem tántoríthat el senkit a fesztiválozástól! Gumicsizmát fel, na maradjon otthon az esőkabát - probléma megoldva.- Ma este 11-kor érkezik a nagyszínpadra a Hurts, a Theo és Adam alkotta duó és zenekaruk már készül a show-ra, megtartották a hangpróbát is, azaz gyakorlatilag adtak egy minikoncertet a lelkes rajongóknak:Ha Ti is itt vagytok a VOLTon, keressétek a VOLT-füzéreket, mert minden nyakba akasztott füzér után a MOL 100 forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványkezdeményezését, hogy megépülhessen az ország első Autista Krízis Háza és Oktatási Központja!Hazaérve a kempingből: nagyon hideg van odakint. A farmering + pulcsi + szélálló kabát is kevés volt ahhoz, hogy ne fagyjunk át, míg a sorban várakoztunk taxira. Főleg, hogy kétszer is elkapott minket a zuhé délután, kora este. Jó sokat kellett egyébként várni addig, mire taxihoz jutottunk - persze nem véletlenül, a Depeche Mode koncertjére rengetegen érkeztek. Ennyit a külső körülményekről, egyébként meg teljes az extázis: Dave Gahanék még annál is jobbak voltak, mint amire számítottunk - mi most láttuk őket először. A VOLT pedig nekik jelentett újdonságot, hiszen ez volt az első magyarországi fesztiválkoncertjük - az biztos, hogy ők is nagyon élvezték a bulit.A Vad Fruttik, vagyis ahogy a frontember Likó Marci fogalmazott, a "szegény ember Depeche Mode-ja" koncertjén zártuk a keddet, részletek hamarosan.Míg a Mosonmagyaróvárról érkezett Mézer Barbi arra várt, hogy barátai is átjussanak a kapun, a kisalfold.hu-nak elmondta, hajnali négy órakor indultak el otthonról kocsival, hogy az elsők között juthassanak be. Barbinak ez az ötödik VOLTja, és azért is szereti a fesztivált, mert ˝sokáig tart˝, és végre sok időt tud a barátival tölteni, egyébként a Hurts, a Limp Bizkit, a Skillet és Apey & the Pea együttesek érdeklik leginkább."Bent vagyunk!" - kiáltott fel Barbi mellé érve Ormándi Balázs, aki azt mondta, ő mindent nagyon vár, de a Depeche Mode és az Iron Maiden koncertjét különösen.A hatalmas kötés a lábán és a mankók sem akadályozhatták meg abban Gecsei Zoltánt, hogy eljöjjön a VOLTra - hétfő este még a kórházban volt: szombaton focizott, akkor történt egy kis baleset. Miután Oláh Cintia is bejutott és csatlakozott a csapathoz, a fiatalok összeálltak nekünk egy közös képre, aztán rohantak is sátrat állítani.A VOLTra természetesen nemcsak a megyéből, hanem az ország minden pontjáról - és határainkon túlról is - érkeznek látogatók, Dékány Dóra és Király Zoltán például Kecskemétről jött. A pár is nagyon korán, reggel fél 5 körül indult vonattal. Itt aztán nem kellett sokat várniuk, mert 15 perc alatt bejutottak a fesztiválra, hatalmas mosollyal az arcukon nekünk is jó szórakozást kívántak."Csak tudnám, hogy sikerült ezt felállítani tavaly!" - hallottunk egy fiút a kempingben, mialatt a sátrával küzdött, kicsivel odébb egy lány - aki a VOLT-füzért a homlokára kötötte - szintén hasonló kihívással szembesült.A Nagykanizsa mellől, egészen pontosan Újudvarról érkezett Harangozó Emil és Kiss Rudolf azonban már békésen, rádiót hallgatva üldögéltek a sátraik előtt, ők elég gyorsan berendezkedtek - igaz három órát álltak a sorban a jó helyért.A sátorállítás egyébként ragyogó napsütésben zajlott, egyesek szerint ez az "eső előtti köpönyeg", de mindenki bizakodik benne, hogy egy nagy zuhé esetén sem áznak be.Kedden délelőtt 10 órakor hivatalosan is megnyitott a VOLT Fesztivál Sopronban. A bejáratnál hatalmas ordítással köszöntötték a korán érkező látogatók a kapunyitást. Folyamatosan engedik be a fesztiválozókat a kemping területére, nincs torlódás. Hangulat a tetőfokon. Viharként tombol már a messzi távol " - énekelte egy munkás a VOLT hétfői sajtóbejárásán, hangját csak a fúrás-faragás zaja harsogta túl: a fesztivál ugyanis még épült-szépült, az utolsó simításokat végezték a szakemberek. Mint Benis Dániel műszaki vezetőtől megtudtuk, a VOLT kicsivel több mint egy hét alatt épül fel, három-négyezer ember munkájával. A jelenlegi nagyszínpad a VOLT történetében az eddigi legnagyobb: négy méterrel szélesebb, mint a tavalyi, azaz 50 méter széles,18 méter magas, és ami ennél is lényegesebb: a teherbírása csaknem 40 tonna.Mi is felmehettünk a gigantikus színpadra, amit a Depeche Mode kedd esti koncertjére készítettek elő. Mellettünk Fodor Tamás polgármester is megtekintette a munkálatokat, a városvezetőt is lenyűgözték a látottak, noha ő már egy díjátadón átélhette, milyen kiállni egy ekkora színpadra.A Depeche Mode egyébként Bécsből érkezik majd Sopronba, teljes a titkolózás a csapat körül, egyelőre még szállítójárműveket sem kértek a szervezőktől, csak egy masszőrt, masszázssarkot a backstage-be. Az együttes tagjainak frizuráját egy soproni fodrász készítheti el a fellépés előtt, nála talán senki nem izgulhat jobban, hiszen Dave Gahanék a kedvencei."Pár éve még álmodni se mertünk arról, hogy a Depeche Mode első, magyarországi fesztiválkoncertjével éppen a Telekom VOLT Fesztiválra érkezik majd" – mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT egyik alapító-főszervezője.A korábbi évektől eltérően a két nagyszínpadon idén nem felváltva, hanem párhuzamosan adnak koncertet a fellépők. Mint Fülöp Zoltántól, a fesztivál másik főszervezőjétől megtudtuk, Az OTP Junior-Petőfi Rádió Nagyszínpad fölé idén egy Olaszországból érkezett sátor, azaz egy ezer négyzetméteres fedés kerül.Az új helyen felépülő óriáskerékről egy tízemeletes ház magasságából nézhetünk körül a VOLTon, de Sopronra és a környező osztrák városokra is rálátunk majd innen. A Telekom Téren egy időben összesen 1400 ember használhatja az ingyenes wifit, a 252 db telefontöltő pedig (a nyitva tartási időn belül) minden nap déltől éjfélig, összesen 56 órán keresztül áll majd a fesztiválozók rendelkezésére.600 db WC, 150 tusoló, 400 fős biztonsági szolgálat, 200 fős egészségügyi bázis és egy minikórház is felépül a VOLTon. “Az idei újdonságok között említésre érdemes a Hello Hungary Village, ahol az ország legismertebb YouTube-erei közül négyen égész nap élőben mutatják be Sopront és a VOLTot. Ugyancsak új helyszín a Telekom Secret Garden, ahol – nevéhez hűen – csak meglepetések és titkok várják a fesztiválozókat" – mondta el Filutás Anna, a VOLT főkoordinátora.Szállást már csak nagy szerencsével találhat, aki Sopronban és környékén keresgél: hónapokkal ezelőtt már a környező osztrák szálláshelyek is megteltek a VOLT vendégeivel. A fesztivál területén idén előre telepített sátrak, prémium lakókocsik és például Podpad is várja a kempingezőket, ami a a hagyományos sátor egy kiváló alternatívája, zárható ajtaja van és faágyakkal felszerelt.Kedden folyamatos lesz a beengedés a fesztivál területére, de a nagyszínpad előtti küzdőteret csak délután nyitják meg. Érdemes letölteni a VOLT mobilalkalmazását, amiben nemcsak a programokat követhetjük nyomon, de rajta keresztül a karszalagunkat is feltölthetjük - hiszen idén már azzal is fizethetünk.