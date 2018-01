Vigyázat: újabb helyeken fizetős a parkolás Sopronban

A Rét utcaiak új burkolatot kaptak, ezzel együtt fizetőparkolást. Fotó: Magasi

A soproni képviselő-testület még októberben döntött arról, hogy a fizetőparkolási övezetbe újabb utcákat vonnak. De október már régen volt, ezért nem csoda, hogy többen is meglepődve fogadták az önkormányzat értesítését a változásról, azaz arról, hogy ott lakóként kedvezményes parkolóbérletet vásárolhatnak. Jó, ha tudja minden autós: a Király Jenő utca 7., a Kazinczy tér 8–11. és a Csengery utca 73–91. szám előtt már fizetni kell a parkolásért! A harmadik zóna árai érvényesek.

Meglepődtek a Rét utcaiak is. Ugyan már évek óta a parkolási zónába tartoznak, az utca egy részén nem voltak kialakítva parkolóhelyek. Márpedig pénzt csak ott lehet kérni a várakozó autóstól, ahol kialakított, felfestett parkolót használ. A Rét utcát újraaszfaltozták, a munkálatok kiterjedtek a parkolóhelyek kialakítására is, ezzel pedig ezen a szakaszon is életbe lépett a fizetőparkolás szabálya.