Újkér és Egyházasfalu: elköszönt két falu a doktor bácsitól

Két község díszpolgára: az elköszönő dr. Tóth Kálmán háziorvos Sándor József egyházasfalui és Hettlinger Károly újkéri polgármesterrel.

– Új érzést tanultam meg, életemben így még nem szorult el a torkom – árulta el a Kisalföldnek dr. Tóth Kálmán, aki 42 év szolgálat után átadta praxisát. Nem csoda, hogy meghatódott, nagy tömeg jelent meg ugyanis az újkéri művelődési házban búcsúztatására. Szem nem maradt szárazon, hiszen a doktor bácsi minden újkéri és egyházasfalui család életében fontos szerepet játszott, mindenkit ismert és mindenki hozzá fordult negyvenkét éven át a problémáival. Generációkat segített át a bajokon... S a sok jót most két falu köszönte meg.A búcsúztató az újkéri és egyházasfalui óvodások műsoraival kezdődött, majd a két település iskolásai versekkel, népdallal, virágokkal köszöntötték a mindenki által csak Kálmán bácsinak nevezett doktor urat. Répceiné Gazdag Emőke, Egyházasfalu alpolgármestere is búcsúzott, tizennyolc éven keresztül asszisztensként dolgozott dr. Tóth Kálmán mellett.– Kálmán bácsi több mint fél évszázadon át gyógyított és nagyon sokat tett az itt élőkért. Orvosi pályafutása az egyetem elvégzése után a szegedi szülészet-nőgyógyászati klinikán kezdődött, Tabon tíz hónapot töltött háziorvosként, majd 1976 augusztusában került ide hozzánk feleségével, Gabi nénivel és két kisfiával. Embert próbáló, de szép időszak volt. A mindig nyitott, a közösségért tenni akaró doktor úr gyorsan beilleszkedett a falu életébe. A biztos családi háttér rengeteg segítséget adott a hivatásához. Szenvedélyének mondható az olvasás és a művészetek iránti szeretete. Nem féltem a doktor urat attól, hogy unatkozni fog, számtalan tennivaló, cél és pihenés vár rá. Hiányozni fog – mondta az alpolgármester.Ifj. Németh Józsefné, Újkér alpolgármestere folytatta a köszöntéseket, majd az újkéri Lankovitsné Kiss Erzsébet meglepetésverse csalt újra könnyeket a szemekbe. Sándor József, Egyházasfalu polgármestere kiemelte, mindent elmond dr. Tóth Kálmán tevékenységéről a sok tisztelő jelenléte a búcsúztatóján. A negyvenéves jubi-leumán Egyházasfalu adományozott díszpolgári címet háziorvosának, most pedig Hettlinger Károly, Újkér polgármestere nyújtotta át az önkormányzat nevében a díszpolgári címet tanúsító okiratot és emlékplakettet. Dr. Tóth Kálmán háziorvosi tevékenysége során kiemelkedő, jelentős munkájával hozzájárult a település fejlődéséhez, a lakosság egészségének megőrzéséhez.A meghatódott doktor bácsi nem győzött köszönetet mondani hálás betegeinek. A stafétabotot dr. Fürtös András vette át tőle. „Szeretem a versenyt, de az biztos, hogy Kálmán bácsi nagyon magasra tette számomra a mércét. Legjobb tudásom szerint igyekszem helytállni" – fogalmazott az új háziorvos.