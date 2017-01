Új helyen egy ételdoboz Sopronban

A Lenkey utcai rendelők falánál is várja az adakozókat és a rászorulókat az ételszekrény. Fotó: Magasi

Új helyen van az egyik belvárosi ételdoboz; az Eötvös-gimnázium faláról – ahonnan az iskola diákjaira való tekintettel le kellett szerelni – a Lenkey utcai rendelőintézethez került. Félig fedett helyen, a kapubejárónál talált új helyre a szegényeket segítő ételdoboz, amelybe önkéntes alapon viszik az ennivalót.– Továbbra is rendszeresen töltjük a szekrényeket, az önkénteshálózatunk mindennap viszi a csomagokat, de vannak rajtunk kívül is feltöltők, akik akkor hoznak, amikor épp feleslegük van. Túl vagyunk a kezdeti gyerekbetegségeken, ha valakinek közbe is jön valami, vagy elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a rendszeres munkát, van, aki beáll a helyére – mondta el Suri Vera, az ételdobozok soproni kezdeményezője és szervezője.A Lenkey utcába ugyan csak átmeneti időre, augusztusig kapott helyet a szekrényke, hiszen az épület felújítás előtt áll, de így is nagy segítség a jó falatokra váróknak.

Sopronban lassan két éve működnek a nagyobb postaládákhoz hasonlító, falra szerelt fémszekrények, amiknek az ötlete Pécsről indult, az irgalmasrend papja, Morvay Imre Pio atya találta ki az éhezőket segítő különös dobozt. Az első ilyen a Szent György-plébánia bejáratához került, aztán szépen sorban elkészült a többi is: jó falatokat, tartós élelmiszert találnak a rászorulók a piacnál, a jereváni szolgáltatóháznál és most már a rendelőintézetnél is.