Szentföld fotós szemmel

Kodrucz Sándor fotóművész képeit Pál István rendezte el művészi módon. A kiállítást Fodróczi László plébános nyitotta meg, aki saját élményeinek átélésével tette még érdekesebbé a különleges tárlatot. A több mint 140kép augusztus végéig tekinthető meg.A tárlat a Magyar Szentföld Alapítvány szervezésében jöhetett létre. Az alapítvány képviseletében Németh Edit köszöntötte az érdeklődőket, aki rendhagyónak nevezte a bemutatkozást, többek között a helyszíne miatt is. Így fogalmazott: "Egy 167 éves imaház adott otthont ennek az eseménynek. Ez a hely is magas spirituális kisugárzással bír, hiszen ide az emberek azért jártak, hogy a Teremtővel spirituális kapcsolatba léphessenek.Azonban egy ellentmondásra szeretném felhívni a figyelmet. Két emléktábla helyezkedik el az imaház falain. Az egyik egy 100 éves évfordulóra emlékeztet, a másik egy 500 évesre. Az egyik a halálra, a pusztulásra, az értelmetlen rombolásra, míg a másikközvetetten a szeretetre utal. Itt bent láthatjuk az I. világháború – vagy, ahogy 100 éve hívták: a Nagy Háború - répceszemerei áldozatainak emléktábláját. Kint, a falon egy tavaly felfüggesztett tábla a reformáció 500. évfordulója előtt tiszteleg.A reformációnak elévülhetetlen szerepe van a nemzeti öntudatra ébredés folyamatában, de még inkább kiemelném a Szentírás magyar nyelvre fordításának fontosságát, illetve azt, hogy a Biblia üzenete közvetlenül elérhetett az egyszerű emberekhez is. A keresztény egyház alapköveit a megbocsátás képessége, a hit, a remény, és a szeretet alkotják. Ha egy évszázaddal ezelőtt az akkori döntéshozók a krisztusi tanokat csak minimális mértékben szem előtt tartották volna, talán elkerülhető lett volna ez a világégés. És a következő is. De a hatalom birtokosai a Bibliára, a keresztény egyházra inkább csak hivatkozási alapként tekintettek, és a gyakorlatban pont az ellenkezőjét propagálták: a kirekesztést, a gyűlöletkeltést, a feszültségek kiélezését. Ez a mentalitás sohasem szült még felhőtlen boldogságot és boldogulást.Úgy gondolom, amikor kezdetét veszi a káosz, a zűrzavar, az értékvesztés, akkor az alapokhoz kell visszamennünk iránymutatásért. Ez sokunk számára a Biblia tanítása, a kereszténység szent könyve. A kereszténység bölcsője a Szentföld, a mai Izrael. De nem csak a kereszténység, hanem a zsidó és a muszlim vallás szentföldje is. Épp ez adja ennek a térségnek az egyedülálló, semmi máshoz nem hasonlítható jellegzetességét. Ez ennek a helynek a spirituális kisugárzása, a genius locija.Én eddig már négyszer jártam Izraelben. Igyekeztem minél jobban megismerni gazdag kultúráját, lélegzetelállító vidékeit, évezredes műemlékeit, és törekszem minél több baráti kapcsolatot kialakítani és ápolni az ott élő emberekkel, mert nagyon sokat lehet tanulni tőlük. Izrael, és azon belül is Jeruzsálem magnetikus spirituális ereje hívő és nem hívő embert egyaránt megérint. Ezek a fotók, amiket most Önök is megtekinthetnek, hűen visszaadják ennek az országnak a sokszínűségét, a hely szellemét, a szentföldi genius locit.Ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, három olyan emberre volt szükség, akik érzik egy hely szellemiségét, és képesek azt fejleszteni, formálni, gyarapítani, egyszóval: emelni. Akik a genius locihoz hozzáadnak. Szükség volt egy következetes polgármesterre, akinek több évtizedes, elkötelezett munkáját az egész település magán hordozza. Egy tehetséges fotóművészre, aki miután már Magyarországon több évtizeden keresztül bizonyított, és több szakmai díjjal jutalmazták, új, választott hazájában, Izraelben is helytállt. Továbbá szükség volt a kiállítás megálmodójára és megvalósítójára. Ő is hasonló kvalitású egyéniség. Több évtizedes katonai szolgálatát A Haza Szolgálatáért Érdemérem Bronz, illetve Ezüst fokozatával jutalmazták. Sok bajtársával ellentétben ő leszerelés után teljesen új vizekre evezett. Egyes-egyedül nekilátott az ország legkisebb falujának, Szanticskának a megmentéséhez, újjáépítéséhez és felvirágoztatásához. Ezért az elkötelezett emberöltőnyi munkájáért is számos elismerést kapott, többek között Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat, Podmaniczky-díjat, Kós Károly-díjat kapott. Jelenleg is több projekt ötletgazdája és kivitelezője.Ilyen nagyszabású vállalkozása a Vizsolyi Biblia újranyomtatásában való aktív közreműködés az 500. évforduló tiszteletére. Ennek a munkának az egyik példánya itt is megtekinthető. Ez a szent könyv szintén magán hordozza a hely szellemét. Ugyanis pont ugyanazon a helyen készült, ahol az első bibliát nyomtatta Mantskovits Bálint egykori nyomdászmester. Emellett a korabeli technikát szem előtt tartva helyben merített papírra készültek a nyomatok, és helyi, egyszerű emberek munkájának eredménye ez az egyedülálló fakszimile kiadás. Ezeket a munkafolyamatokat koordinálta Pál István.A Vizsolyi Biblia nem jelenhetett volna meg Károlyi Gáspár áldozatos fordítói munkája nélkül. Reményik Sándor az ő tiszteletére írta A fordító című költeményét. Ez a vers hűen érzékelteti a fáradságos, küzdelmes erőfeszítéseket, amelyek végül a sikeres fordításhoz vezettek, ezzel is növelve Vizsoly helyi szellemiségét, genius lociját, amely most ezen a szent helyen egyesül Répceszemere helyi szellemével. A művészi fotók segítségével sikerül idecsempészni a Szentföld szellemiségét is. Kérem Önöket, adják át magukat ennek a kivételes élménynek!"