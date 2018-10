Súlyos balesetet szenvedtek a soproni beteg kisfiú szülei

Kránicz Mónikát kétségbe ejti, hogy fogja ellátni járóképtelen kisfiát.

Az apró soproni lakásban Mátéra most nővére és édesapja, Borsodi Csaba vigyáz. A kisfiú csak telefonon hallhatja anyukája hangját... Fotó: Magasi

Borsodi Mátét, a fogyatékossággal élő soproni kisfiút már ismerhetik olvasóink, hiszen a Jóakarat forintjaival egyszer már támogatták a családot. A bajból most csaknem tragédia lett: a szülők súlyos balesetet szenvedtek. A segítség most sem marad el...Kilenc éve Kránicz Mónika ikreket várt, ám az egyik baba méhen belül meghalt. Máté volt a másik, a huszonnyolcadik héten, alig több mint egykilósan született. Háromnaposan agyvérzést kapott, műteni kellett, aztán kapott egy kórházi fertőzést, amitől gyakorlatilag megvakult, tízszázalékos csupán a látása. Édesanyjának egész napját lefoglalja a kisfiú, bár Máté speciális iskolába is jár, az édesanyának kell ellátásáról gondoskodnia. Az átaludt éjszaka ritka, mint a fehér holló. És ebből fakadt a baj, a még nagyobb baj. A szülők ugyanis egy fővárosi beszerzőútról kölcsönkocsival hazafelé tartva – ott is Máténak vásárolták a speciális eszközöket – a múlt héten balesetet szenvedtek.– Nagyon rossz éjszakánk volt előtte, Máté nyugtalan volt, alig aludt. A kocsiban én is eldöntöttem az ülést, hogy legalább hazáig aludhassak egy kicsit. De fáradt volt a férjem is... A csattanásra ijedtem fel, arra, hogy bevilágít egy másik autó. A következő pillanatban már csak azt éreztem, hogy nagyon rosszul vagyok... – mondja könnyek között a győri kórház baleseti és kézsebészeti szubintenzív osztályán fekve Kránicz Mónika. Szavaiból csak úgy süt a kétségbeesés.– Nem kaptam levegőt, nagyon fájt a derekam. A tűzoltók szedtek ki a kocsiból, de a mentőben is csak jajgatni tudtam. Jó munkát végeztek az életmentők, megmaradtam, köszönöm. Három órán át tartott a műtét, elszakadt a rekeszizmom, a belső szerveim nyomták a tüdőmet, eltört egy bordám, agyrázkódást szenvedtem, tele vagyok zúzódásokkal és eltörött egy csigolyám. Egy hétig csövek lógtam belőlem mindenhol. Hogy fogom én ezután ellátni a gyermekemet, emelgetni, cipelni vagy akár megetetni? A bal kezemmel egyelőre nem is érzek... – sorolja sérüléseit a kétségbeesett anya.Máté nem volt a kocsiban, éppen a nyugtalanul töltött éjszaka miatt szülei úgy döntöttek, nővére felügyeletére bízzák. Azóta is a testvére látja el, és édesapja, aki a súlyos balesetet megúszta egy lábtöréssel. De dolgozni ő sem tud egy ideig, és kiesnek a családi kasszából Mónika varrással szerzett forintjai is. Önkormányzati bérlakásban élnek, a lakbért, a rezsit pontosan fizetni kell...– Nagyon kedvesek, türelmesek velem a nővérek és az orvosok, nagyon hálás vagyok nekik, hogy egyáltalán élek és napról napra javulok is. De tisztában vagyok azzal, több hónapig is eltart, míg lábra állok. Nem tudom, mi lesz velünk addig! – tör fel újra a kétségbeesés az anyából. Másként nem tudunk rajtuk segíteni, mint százötvenezer forinttal, de a család azt mondja, ez nekik nagyon sokat számít. Legalább az anyagi teher kisebb, és így gyógyulni is könnyebb...