Soproni színház évadnyitó - 15 premier a komédia évadában

Fotó: Szalay Károly - soproniszinhaz.hu

Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője az évadnyitó társulati ülésen elmondta: szeretnék ennek a műfajnak megmutatni a sokszínűségét, arcait, széles spektrumait, a különböző színházi nyelveken megfogalmazott szórakoztató ágait, mélyebb gondolatatait - olvasható a színház hivatalos oldalán. Ifjabb Johann Strauss operettje, az Egy éj Velencében az idei nyáron a fertőrákosi barlangszínházban német nyelven szép sikert ért el, s bíznak abban, hogy a kőszínházba bekerülve magyarul is meghódítja a közönséget. A Rejtő, a megejtő című klasszikus kabaré Rejtő Jenő kalandos világába kalauzolja majd a közönséget. Az országban ebben az évadban egyedül a soproni színház tűz műsorára eredeti görög komédiát, Arisztophanész A Gazdagság című művét Béres László állítja színpadra. A felnőtt bérletesek kamara előadásként tekinthetik meg Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című színpadi játékát, melyet Gál Tamás és Kiss Szilvia játszik. A rendező Pataki András. Az Europaballett St. Pöltennel kötött együttműködésnek köszönhetően két brazil és két mexikói táncos vendégszereplésével Demcsák Ottó rendezésében Rovó Péter és Szakál Attila koreográfiáival tűzik műsorra A szving meg a tangó táncjátékot. A Tied a világ! című vidám musical pedig az Illés együttes pályafutása előtt tiszteleg. Bérletszünetben, valamint középiskolás és egyetemista bérletben tekinthetik meg Elton John és Tim Rice Aida című musicalét, amely az elmúlt évben a fertőrákosi barlangszínházban nagy sikert ér el. Ugyancsak ez a korosztály nézheti meg a Mindörökké Júlia című színpadi játékot, amely Szendrey Júlia életéről szól valóságos dokumentumok alapján. A darab Németh Ervin szerkesztésében kerül színre. Az előadásokon itt lesz Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, aki a fiatalokkal Petőfi Sándorról beszélget. Iskolai helyszíneken Arany János Pázmán lovag és az Én, Luther című tantermi színházi darabokat mutatja be a soproni színház. Ehhez kapcsolódva örömteli kezdeményezésként tekintenek arra, hogy várhatóan a soproni színháznevelési program előtt új perspektívák nyílnak országos szinten is.A felsősöknek újdonságként kínálják Alekszej Batrakovnak, a Sopron Balett balettmesterének, koreográfusának A csodatévő lány című táncjátékát, mégpedig tornatermi színházi foglalkozás keretében.Alsós bérletben Az égig érő fa című zenés magyar népmesét játsszák. Ez a korosztály és az óvodások is megnézhetik Németh Ervin: Mátyás király krónikái című zenés mesejátékát. Az alsósok és az óvodások láthatják az évad egyik fontos előadását Szergej Prokofjev Péter és a farkas története alapján készülő mesebalettet, amelyet Alekszej Batrakov rendez és koreografál. A darabot a soproni szimfonikus zenekar kíséri. Ez a korcsoport megnézheti A három kismalac című előadást is.A kulturális cég vezetője hozzátette: nyáron is sokat dolgozott a társulat, zentai ősbemutatóban vettek részt, az országot a 12. Közép-Európai Színházi Fesztiválon Kassán képviselték a Ha mi holtak feltámadunk című produkcióval Szilágyi Tibor és Molnár Anikó főszereplésével, s vendégeskedtek Esztergomban a várszínházban is. A fertőrákosi barlangszínházban pedig az előírt magasabb előadásszám mellett az elmúlt évhez képest emelkedik a nézőszám is. A játszóhelyhez kapcsolódó hírként jelentette be, hogy jövőre a Páneurópai Piknik 30 éves jubileuma alkalmából műsorra tűzik a Valahol Európában musicalt Halasi Imre rendezésében, Mikó István és soproni fiatalok főszereplésével.A társulatból Szlúka Brigitta színművész és Darija Pisminceva táncművész távozik. Érkezik két fiatal színművész, Demeter Helga és Marosszéki Tamás, valamint öt táncos a Sopron Balatthez: Alekszandra Balabanova, Alekszandra Tyeplih, Bogdan Holomej, Vaszilij Nyemcsinov és Rudisch Boglárka.Az évadnyitón dr. Simon István, Sopron alpolgármestere köszöntötte a társulatot. Kiemelte: a meghirdetett repertoár értékes, jól illeszkedik a város kulturális kínálatába és a stáb pedig már eddig is bizonyította az alkalmasságát, hogy mindezt színvonalasan tudják képviselni. Az intézmény fontos feladatot lát el a település kulturális missziójában és ez azt is jelenti, a közönség fogadása, várása, gyarapítása mellett szükséges, hogy elvigyék a kultúrát az embereknek, odamenjenek hozzájuk, partnerként kezelve a civil szervezetek, egyesületeket, klubokat, iskolákat. Ehhez kívánt sok színpadi szerencsét és erőt a társulatnak.