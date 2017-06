Soproni sikerek a 31. Forestry Versatility, erdész sokoldalúsági versenyen

Az idei évben sikerrel vettek részt soproniak a 31. Forestry Versatility (erdész sokoldalúsági verseny), melynek hagyományosan a Brno-i Mendel Egyetem ad otthont. A versenyre 12 ország 13 csapata nevezett be,

összesen 52 aktív erdőmérnök hallgató mérte össze tudását, tapasztalatát. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki karának csapatát a tavalyival megegyezően, a következő hallgatók alkották: Török Tímea, Deák István, Hosszú Csaba és Tima Gábor.



A tavalyi évi sikerei után a cél a címvédés volt. És hogy pontosan hogyan is néz ki egy ilyen, több napos verseny? Elsősorban gyakorlat orientált versenyszámokból állt a rendezvény, de sok elméleti tudásra is

szükségünk volt, hiszen például a felismerési anyagokat tudományos névvel kellett megnevezni.



Első nap a favágással kapcsolatos versenyszámok voltak: így: lánckímélő vágás – vízszintes helyzetben lévő rönkből 1-1 korong vágása, lehetőleg minél kevesebbet belevágva a rönk alatt elhelyezett pallóba; vízszintes

korong vágása - függőleges helyzetű rönkből minél párhuzamosabb korong vágása; gallyazás - 15 gally leütése; motorfűrész szerelés - vezetőlemez fordítás. Idén egy „új" versenyszámot is teljesítenie kellett 2 embernek, a Stihl Timbersportban használatos kézi fűrészekkel kellett vágni 1-1 korongot, a másik két embernek pedig keresztvágó fűrészelés volt a feladata. Természetesen minden versenyszámnál időmérésnek is nagy

hangsúlya volt. Egész jó eredményekkel sikerült zárni ezeket a számokat, hiszen hármat csapat szinten meg is nyertek a soproniak (gallyazás, kézi fűrészelések, szerelés). Ezeken kívül még ezen a napon tartották a

Harvester szimulátoros versenyszámot, mely feladat végrehajtására 1 embert sorsoltak a csapatokból. Itt 5 perc gyakorlási idő után 5 perc volt minél több fa kitermelésére, illetve pont elérésére, mert a rendszer elég komoly büntetőpontokat adott, ha fát, vágószerkezetet, és egyéb részeket rongált a kezelő.



Második nap lövészet következett. Sörétes puskával összesen 10 skeet, és 10 trap korongra kellett mindenkinek lőnie, mindegyik korongra egy lehetőségünk volt. 0.22-s kaliberű puskával pedig két próbalövés után öt

értékelt lövést kellett lőlapra tenni, szabad kézből, nyílt irányzékkal, kb. 35 m- re. Szerencsére sikerült a tavalyi jó eredményeinken javítani, így csapatversenyben mindhárom versenyszámot megnyerte a soproni egyetem

csapata.



Harmadik nap következett az egyik legjobban megterhelő versenyszám, a tájfutás, illetve az erdőbecsléssel kapcsolatos versenyek. Tájfutásnál egy térképet kaptak a versenyzők, melyen 6 pont volt jelölve, és egy

iránytű segítségével kellett azokat megtalálniuk. Mindezt természetesen időre, a pontokon pedig felismerési feladatok várták a versenyzőket, összesen 60 különböző felismerési anyagot kellett meghatározniuk, melyek

lágyszárúakból, lombos hajtásokból, kőzetekből, rovar és rágásképből, lábnyomokból, koponyák és korbecslésből, fakockákból, védett madarakból álltak. A megközelítőleg 5,5 km-s távot, mely nagyon változatos

domborzati viszonyokat rejtett magában, 2 óra 25 perc alatt sikerült megtenniük. Az időket és a felismerési pontokat is figyelembe véve a középmezőnyben zárták ezt a versenyszámot. Kis pihenő után fatérfogat

becslés következett, mely feladatban 25*25 méteres mintaterületet kellett felvenni, és a hektáronkénti fatérfogatot kellett meghatározni.



Az egyéni fabecslés feladatnál csapat szinten elsők lettek a soproniak, illetve Török Tímea a 2. helyen végzett.

A versenyeket követően „Nemzetközi est"-t tartottak, a résztvevő országok tradícióinak, gasztronómiájának bemutatásával.



A záró napon a verseny résztvevői bepillantást nyerhettek a Mendel Egyetem erdészeti kampuszának életébe, a képzési módokba, valamint a Brno-i erdőgazdálkodásba és erdészeti képzésébe. Ezt követte a várva

várt ünnepélyes eredményhirdetés, amelyen végre kiderült, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célt. A csapatversenyben szorosan, mindössze 1 ponttal megelőzve a Lengyel versenyzőket sikerült a tavalyi

címet a soproniaknak megvédeni! Harmadik helyen Szlovákia csapata végzett.



Egyéniben a következő eredmények születtek: Török Tímea 5., Hosszú Csaba 3., Deák István 2., Tima Gábor 1. helyezést ért el, így nem csak a csapat címet, hanem az egyéni első helyet is sikerült megvédeni, mind a

fiúk, mind a lányok versenyében.



Összességében a nemzetközi kapcsolatok ápolását, és a versenyeredményekben tükröződő szakmai felkészültség fejlesztését is elősegítette a szakmai megmérettetés, ami a soproniak számára nagyon

eredményes volt.