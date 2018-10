Soproni Nyugdíjasegyetem - Élőhelyvédelemre szorulnak a vízimadarak

A Soproni Nyugdíjasegyetem a tizenhatodik szemeszteréhez érkezett. Ez idő alatt akár két diplomát is szerezhettek volna

Az őszi szemeszter négyszázharminc nyugdíjas-egyetemistával kezdődött el. Fotók: Magasi

– köszöntötte nagy derültség közepette a négyszázharminc nyugdíjas-egyetemistát prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora az őszi programsorozat nyitó elő- adásán.A pódiumra ezúttal a nyugdíjasegyetem főszervezője, prof. dr. Faragó Sándor rector emeritus lépett, aki „Nils Holgersson nyomában – nem csak a vadludakról" értekezett. – Kontinenseket átívelő mozgásuk, harmonikus szárnyalásuk, a fészkelő- és telelőhelyekhez való hűségük csodálatot kelt – kezdte az előadó, aki e témának is nemzetközi szaktekintélye. Hazánkban hetvenkét vízimadárfaj ismert, ebből több mint húsz a récefaj. Igen gyakori vízimadarunk a szárcsa, míg a legnagyobb termetű európai vadlúd a nyári lúd. A Kárpát-medence „mozdonyfordító" a vízimadaraknak, hiszen a pannon régió jelenti a vadludak egyik legfontosabb telelőhelyét. Számukra nem a vadászat, hanem az élőhelyek elvesztése a legnagyobb veszedelem.– Nagy természetrajongó vagyok, Fertőrákoson élek, s reggelente a kutyámmal rendre kimegyünk a Fertő partjára, hogy lássuk a vízimadarak reptét, s élvezzük más madarak csicsergését. Faragó professzor előadása zseniálisan közel hozta hozzánk a vadludak életét. A Nobel-díjas osztrák természettudós, Konrad Lorenz mondta: a libák nem buták, ellenkezőleg, nagyon okosak. Most azt is megtudtam, hogy nemcsak okosak, hanem kitartóak és hűségesek is – véleményezett Ambrózy Andrea nyugdíjas adminisztrátor.