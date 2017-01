Soproni közgazdász- diplomájuk garancia a munka világában

A kar és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány elsőként alakított ki ösztöndíjrendszert.

– Karunk októberben felvette az európai hírű közgazdász, Lámfalussy Sándor nevét. A nagy hírű professzor szellemi öröksége minket is arra sarkall, hogy folyamatosan jobbá váljunk, vagy amennyiben szükséges, teljesen megújuljunk – nyitotta beszélgetésünket dr. Fábián Attila, a kar dékánja. – A képzéseinkkel eddig is igyekeztük a gazdasági paletta teljes spektrumát lefedni. A turizmustól a pénzügy területéig, a felsőoktatási szakképzéstől az alapszakon keresztül a mesterszakig, sőt, doktori programban is kínáljuk képzéseinket.Az iparági trendekre reagálva dr. Koloszár László oktatási dékánhelyettes kifejtette: „Az új turizmusfejlesztési törvény alapján a Sopron–Fertő térség kiemelt turisztikai térségnek minősül, közel 60 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg itt a közeljövőben. Az ország egyik legerősebb turisztikai régiójában a szereplők hosszú távra terveznek, így egyértelmű volt, hogy mindehhez nekünk is a megfelelő szaktudást, a megfelelő szakembereket kell nyújtanunk. A turizmus-vendéglátás alapképzést erre építve szeptembertől duális formában is indítjuk. Mindezzel hallgatóinknak a végzéskor már 3,5 évnyi aktív szakmai tapasztalat lesz a zsebükben."

Füzi Eszter, a kar hallgatója mindenkinek ajánlja az itt folyó képzést.

Ugyancsak e logika mentén építette fel a duális képzését a kar pénzügy és számvitel alapszakon. A vállalati partnerek mindkét képzés esetében jelentős szereplők. A turizmus-vendéglátás alapképzésnél többek között a Park Inn by Radisson Sárvár Resort and SPA, az Eszterháza Központ, a Pannonia Hotel, a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A pénzügy és számvitel alapképzésnél például a GSD Agrárprodukt Kft. és az IMS Connector Systems kapcsolódott a programba. A gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing és a nemzetközi gazdálkodás alapképzések gyakorlatközpontúságát is segítik a tovább mélyített céges kapcsolatok. A kar a teljes tudáslánc megteremtése érdekében szeptembertől indítja a pénzügy mesterképzést is, ami a régióban kizárólag Sopronban érhető el.A hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokról dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető elmondta: „A felsőoktatás kiváló lehetőség, azonban nagy anyagi terhet is ró a családokra. A kar és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány ezért elsőként alakított ki ösztöndíjrendszert, hogy hallgatóink valóban a személyes fejlődésükre tudjanak fókuszálni. Ebben segíthet az is, hogy a karra felvételt nyert valamennyi elsőéves hallgató igénylése esetén elhelyezést kap valamelyik egyetemi kollégiumban. A siker másik záloga az idegennyelv-tudás, ezért négy féléves ingyenes szakmai nyelvtanulást kínálunk, mely mellett idegen nyelvű szakmai tárgyak és szabad áthallgatást biztosító német és angol nyelvű képzéseink is remek lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak."

Nyílt napot tartanak a Karon

Sopronban január 24-én 10 órakor várja az érdeklődőket a Közgáz nyílt napja az Erzsébet utcai campuson, ahol valamennyi képzésről, az ösztöndíjrendszerről, az ingyenes nyelvoktatásról és az egyetemi életről is szó lesz. A képzésekről részletes információ a kar honlapján érhető el: Sopronban január 24-én 10 órakor várja az érdeklődőket a Közgáz nyílt napja az Erzsébet utcai campuson, ahol valamennyi képzésről, az ösztöndíjrendszerről, az ingyenes nyelvoktatásról és az egyetemi életről is szó lesz. A képzésekről részletes információ a kar honlapján érhető el: http://lkk.nyme.hu; http://sopronikozgaz.hu

Az „emberarcú, értékközpontú oktatás" elve azonban nem csak a szakmaiságra épül: „A Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Kar harmadéves tanulójaként bátran ajánlom mindenkinek szeretett alma materemet. Nemcsak egy szakmát sajátíthattam el, hanem egy más szemléletmódot magáról az életről, a gazdaságról. Nagy tudású, tapasztalt oktatókat tudhatok magam mellett, akikhez bármikor fordulhatok problémáimmal. Rengeteg embert ismerhettem meg az évek során, sok barátot szereztem a közös projekteknek köszönhetően. Megtapasztaltam, hogy milyen egy összetartó közösség tagjának lenni. A tanulás mellett marad időm saját magamra és a hobbimra is. Az egyetemmel egy időben kezdtem el tetoválni, a Soproni Közgázon megszerzett gyakorlati tudás pedig kiváló alapot nyújt számomra, hogy erre építve egy sikeres vállalkozást hozhassak majd létre" – nyilatkozta Füzi Eszter, a kar kereskedelem és marketing alapszakos hallgatója.