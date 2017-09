Soproni belváros - Parkolómizéria és érmehiány

– A Várkerületen dolgozom, mivel biciklivel járok, engem nem érint a probléma, de az üzletem vendégeinek állandó gondja a parkolás – mondja Belencsák Katalin. – Azonkívül, hogy nem találnak parkolóhelyet, gond az is, hogy nincs elég aprójuk. Amikor egy óra parkolás négyszázharminc forintba kerül, elég nehéz annyi aprót összegyűjteni, hogy az elég legyen, főleg, hogy a legtöbb automata nem fogadja el a kétszázast. A város rengeteg pénzt beszed a parkolási díjakból és persze a büntetésekből, de nem forgatja vissza. Lekoptak a felfestések, többek között a régi piac helyén lévő nagy parkolóban, nem gondoskodnak télen a hóeltakarításról és síktalanításról, valamint égető szükség lenne olyan automatákra, amelyek papírpénzt is elfogadnak. Persze jó dolog a mobilparkolás, de pluszdíja van és osztrák mobilról nem is lehet igénybe venni – fogalmazta meg sokak problémáit olvasónk.

Érmékkel felkészülve lehet csak parkolni, miután az autós talált helyet. Fotó: Magasi

Felvetéseit továbbítottuk a Sopron Holding Zrt.-hez, ahol elmondták, Sopron belvárosában a folyamatban lévő és a már befejezett fejlesztések, felújítások miatt a parkolási szokások megváltoztak, illetve sok autós kiszorult a belvárosi parkolóhelyekről. Ez tehát tény. A történelmi belvárostól öt perc sétára ugyanakkor már található szabad parkolóhely – teszik hozzá. A parkolásidíj-fizetés felszíni parkolás esetén szinte mindenhol érmés rendszerrel működik, mert így kisebb a hibalehetőség, mint a papírpénz használatánál, ami gyűrődik, szakad – mondják a holdingnál.

Kisvárkerületi kérdések



Több olvasói kérdést is kaptunk a kisvárkerületi beruházásokkal kapcsolatban. Az ott lakók és az üzletek tulajdonosai, bérlői aggódnak, hogy ha a nagyparkolót lezárják a felújítás miatt, végképp lehetetlen lesz kocsikkal várakozni. A városházán azt tudtuk meg, hogy a beruházás kivitelezése során a parkoló üzemelni fog és a használata is ütemezetten biztosított lesz. Amikor a teljes területén építenek, ideiglenes parkolókat jelölnek ki.

A mobilparkolás országos rendszer, amihez Sopron is csatlakozott, erről a A mobilparkolás országos rendszer, amihez Sopron is csatlakozott, erről a www.nemzetimobilfizetes.hu oldalon található bővebb információ.

A kétszáz forintos érmék külön megérnének egy vizsgálatot. A fenntartó szerint a parkolóautomatáik működnek kétszázas érmékkel, ugyanakkor az autósok tapasztalata ennek ellentmond. Nem vitás, hogy a fémpénzeknél is előfordulhat sérülés, deformitás, amit az automata érvénytelen fizetőeszköznek érzékel és nem fogad el, de a jegyváltók közössége tudja, ötből négyszer nem fogadja el az érmét a gép. És nem csak a belvárosban.