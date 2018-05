Sopronban nyitja meg második superstore üzletét az Auchan

Superstore formátumú üzlettel erősíti dunántúli pozícióját az Auchan idén ősszel Sopronban. Az országosan közel 7000 főt foglalkoztató áruházlánc előnyös feltételekkel és számos juttatással munkatársakat is keres új üzletébe.



A soproni üzlet a magyarországi Auchan áruházlánc új üzletkoncepciója szerint, superstore formátumban nyitja meg kapuit az áprilisban Budapesten megnyílt első ilyen Auchan egység után másodikként az országban. Az áruházlánc jól megközelíthető helyen, a szupermarketek kínálatánál jelentősen szélesebb áruválasztékot, kedvező árakat és innovatív vásárlási megoldásokat kínál majd. A friss élelmiszer mellett szezonális és nem élelmiszer típusú termékek is helyet kapnak a polcokon, így a havi- és a napi bevásárlást egyaránt könnyen, egy helyen intézhetik a családok.



„Új áruházunkkal nem csak az Auchan márkát hozzuk el a soproniaknak, hanem munkáltatóként is bemutatkozunk a régióban. Vállalatunk fontos alapelve, hogy kollégáinknak olyan karriert biztosítsunk, amelyben kiteljesedhetnek, értékes munkát végezhetnek és egy befogadó csapat tagjaként jól érezhetik magukat. Már nagyon várjuk, hogy itt, Sopronban is bővíthessük kollégáink közösségét" – mondta el a hamarosan nyíló áruház kapcsán Széll Hajnalka, az Auchan Retail Magyarország országos HR-igazgatója.



Az újonnan megnyíló superstore a budapesti után a második lesz az Auchan ilyen formátumú üzletei sorában. Az áruházlánc jelenleg 19 hipermarketet, 18 töltőállomást, egy szupermarketet és egy superstore formátumú üzletet, valamint online áruházat működtet Magyarországon, és a soproni egység mellett idén több új üzletet is nyit, többek között egy szupermarketet Zalaegerszegen.