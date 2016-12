Sopronban fehér a karácsony, csak fel kell fedezni! - meseszép fotók

˝Sopronban is lehet fehér karácsony, csak egy kicsit menni kell utána, a képek ma délelőtt készültek a Sopron környéki erdőben. A Várhely, Muck, Büdös-kút magasságában már gyönyörű fehér a táj, igaz, a nagyobb része fagyott dér, nem hó, de így is nagyon szép látvány. A Várhely kilátóba is érdemes felmenni, bár a látótávolság nem sok. A Büdös-kút és a Bányász-kereszt közötti szakaszon 4-5 cm hó is található. A várhatóidőjárás miatt valószínűleg holnaptól már leolvad ez is˝ - írta a kisalfold.hu-nak a fotókat készítő Kovacsics László.Köszönjük a felvételeket!