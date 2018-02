Sopron legeredményesebb sportolóit díjazták a 29. Sportgálán

Fotó: Griechisch Tamás/sopronmedia.hu

29. alkalommal rendezték a soproni Sportgálát, ahol a Hűség Városának legeredményesebb sportolóit tüntették ki. A díjazottak emlékplakettet és emléklapot vehettek át. A sztárvendég a Soulwave együttes volt Szombathelyről - számolt be az eseményről a sopronmedia.hu A rendezvény Barcza Attila tanácsnok, az Ifjúsági-, turisztikai- és sport bizottság elnökének beszédével vette kezdetét. A Gálán fellépet többek között a Sopron Táncegyüttes, a HUNGARocky Táncegyesület is.Az eseményen részt vett és díjakat is adott át Dr. Simon István alpolgármester, Dr. Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke, valamint Tóth Éva és Dr. Magas László önkormányzati képviselő is.

Balla Dániel Karate OB 3.Szabó Zoltán Karate EB 3.űNémeth Ákos Íjászat OB 3.Pollak Adél Íjászat OB 2.Mesterházy László Íjászat OB 2.Csáki Roland Íjászat OB 2.Barasits György Íjászat OB 2.Kiss Gábor Íjászat OB 1.Pokk Lilla Íjászat EB 2.Hestencz Henrietta Íjászat EB 1.Dózsa Alexandra Íjászat EB 1.Kovács Zsolt Íjászat EB 1.Böcskey László Rádióforgalmi verseny OB 1.Bokor János Rádióforgalmi verseny VB 3.Nótáros Mihály Sport-modellezés OB 3.Kocsis István Sport-modellezés OB 2.Soproni Tollaslabda EgyesületKocsis Attila Tollaslabda OB 3.Kovács László Tollaslabda OB 2.Gáncs Krisztián Karate OB 3.Tarnai Krisztián Karate OB 1.Dr. Gasztonyi Károly Vívás OB 1.Férfi Kard Csapat (Bolodár Zoltán, Dr. Gasztonyi Károly, Nagy András) Vívás OB 2.Kiss László Atlétika OB 1.Puskás Borbála Triatlon OB 1.Czifrik Hajnalka Úszás OB 1.Márkus István Úszás OB 1.Rétfalvi Lajos Tájfutás OB 2.Vajda Kolos Tájfutás OB 3.Margittai Endre Tájfutás OB 1.Vajda Kolos - Horváth Pál - Margittai Endre Tájfutás OB 3.Kámán Tamás - Dr. Betuker-Kámán Csilla Vitorlázás OB 3.Nagy Attila Kick-boksz VB 1.Dénes Ákos Grappling VB 3.Táp Ferenc Grappling VB 2.Dr. Bencsik Balázs Sportlövészet OB 1.Kecskés Róbert Sportlövészet OB 1.Neuherz János Sportlövészet OB 1.Spéder István Karate OB 3.Ringelhann Fanni Hegyikerékpár OB 3.Plájer Lajos Hegyikerékpár OB 1.Böhm Lajos Hegyikerékpár OB 1.Hattyár Dániel Hegyikerékpár OB 1.Férfi Darts Csapat Darts OB 3.Pisarski Erich Bowling OB 2.Skobrics Zoltán Bowling OB 1.Férfi Bowling Csapat Bowling OB 2.Lovász Béla Íjászat OB 3.Balogh Csaba Íjászat OB 3.Király Beáta Íjászat OB 3.Király Gábor Íjászat OB 1.Bugoi Vivienne Sporttánc OB 3.Felnőtt kiscsoport - Hősök Sporttánc EB 3.Felnőtt kiscsoport - hip-hop Sporttánc EB 3.Felnőtt formáció - hip-hop Sporttánc EB 2.Barasits Dániel - Stánicz Anita Sporttánc VB 2.Gyurán Zsófia Ökölvívás OB 1.Férfi Asztalitenisz Csapat Asztalitenisz OB 2.Kerekesszékes Kosárlabda Csapat Kerekesszékes Kosárlabda OB 3.Kerekesszékes Kosárlabda Csapat Kerekesszékes Kosárlabda OB 2.Női Kosárlabda Csapat Kosárlabda MK 1. OB 1.Tenisz VB 1.Zsebők Cintia Karate OB 3.Gergácz Péter Karate OB 2.Tóth Anna Karate OB 2.Gáncs Adrienn Karate OB 1.Sobieski Ádám Karate OB 1.Radó Máté Kendo OB 3.Ifjúsági Teke Csapat (Szabó Martin - Varga Csaba Gábor) Teke OB 3.Török Dániel Ökölvívás OB 3.Fodor Zsigmond Sporttánc VB 3.Gáll Bernadett Ökölvívás OB 3.Madarász Csaba Ökölvívás OB 3.Turi Sára - Baptsán Réka Szinkronúszás OB 3.Böcskei Barnabás Szektorlabda OB 1.Kebelei Csaba Karate OB 3.Kis Ágoston Karate OB 3.Radics Bettina - Tihanyi Dorka Sporttánc EB 1.Junior kiscsoport - Tesztbábuk Sporttánc EB 2.Zügn Olivér Downhill OB 3.Lajtos Krisztián BMX OB 2.Pichler Igor BMX OB 1.Szerelem Nikolett Karate EB 2.Szabó Dorina Karate EB 1.Görög Bettina Karate OB 3.Gaál Gellért Karate OB 2.Kránitz Mátyás Karate EB 2.Neuherz Szonja Karate VB 3.Orosz Sára Asztalitenisz OB 3.Kramarics Gergő Asztalitenisz OB 2.Koch Ágoston Atlétika OB 3.Sopron Buzonics Dominik Tenisz OB 2.Labdarúgás OB 3.Balogh Júlia 3x3-as Kosárlabda VBJunior Fiú Kosárlabda Csapat Kosárlabda OB 2.Kiss Igor - Vass Kornélia Sporttánc EB 3.Bendekovics Dorka Karate OB 3.Tóth Luca Karate OB 3.Gáncs Dávid Karate OB 1.Tóth Balázs Karate OB 1.Torma Zalán BMX OB 2.Gueth Martin BMX OB 1.Csonka Boglárka Karate EB 3.Bátorfi Dóra Karate EB 2.Kiss Flóra Karate EB 2.Biacsi Levente Teke OB 3.Biacsi Bence Teke OB 2.Salga Hanna Karate OB 3.Varga Boglárka Karate OB 3.Késmárki Antónia Karate OB 3.Pál Patrik Karate OB 3.Kis Gellért Karate OB 3.Németh Krisztofer Karate OB 3.Máté Rajmond Karate OB 2.Vránich Botond Hegyikerékpár OB 3.Horváth Bence Hegyikerékpár OB 2.Varga Borbála Karate OB 3.Szép Dániel Karate OB 3.Galambos Benedek Karate OB 2.Makk Réka Karate OB 2.Makk Sára Karate OB 2.Lencsés László Karate OB 1.Gyermek "A" Vízilabda Csapat Vízilabda OB 1.Kovács Tímea - Dívós Boglárka Sporttánc EB 2.Mini formáció - Pitypangok Sporttánc EB 1.Gyerek kiscsoport - Gyertyagyújtás Sporttánc EB 1.Gyerek formáció - Fodrásznál Sporttánc VB 3.Magyar Balázs Íjászat OB 2.Czupy Enikő Íjászat OB 2.Bányi Jázmin Íjászat OB 2.Gyarmati Bálint Íjászat OB 2.Kiss Leila Íjászat OB 1.Balogh Csaba Íjászat OB 1.Takács István Íjászat OB 1.Szabó Andor Íjászat OB 1.Honti Benedek Íjászat OB 1.Szabó Szebasztián Íjászat VB 1.Nagy Diána Torna OB 3.Godawszky Stella Torna OB 1.Serdülő Csapat Torna OB 2.Fehér Hugó Asztalitenisz OB 3.Szeli Bertalan Asztalitenisz OB 3.Koch Ambrus Úszás OB 2.Börzsei Zalán Úszás OB 2.Kalmár Bence Atlétika OB 3.Purgai Boglárka Asztalitenisz III-IV. 2. Felkészítő: Bauer Ferenc, Tóth TiborLovász Máté Hegyikerékpár U9 2. Felkészítő: Bartokos GáborKoch Ambrus Úszás I. 3. Felkészítő: Horváthné Szabó Csilla, Gyurátz Edit Kovács Áron Hegyikerékpár U11 1. Felkészítő: Bartokos GáborBalogh Csaba Íjászat Gyerek 3 Felkészítő: Király GáborLeány Aerobik Csoport - Dorogi Maja, Dorogi Réka, Kovács Roxána, Varga Olívia Aerobik UP4 2. Felkészítő: Kaszás EmőkeNémeth Dzsenifer Karate Gyerek 3. Demeter ZsoltNémeth Krisztofer Karate Serdülő 2. Felkészítő: Lencsés László, Karate Gyermek II. 2. Polacsek ZoltánKiss Leila Íjászat Serdülő 1. Felkészítő: Király GáborFerenczi Csenge Karate ifjúsági 2. Felkészítő: Demeter ZsoltHainer-Lacsnyi Berta Karate Gyermek II. 3. Felkészítő: Polacsek ZoltánSalamon Márton Hegyikerékpár U17 1. Felkészítő: Bartokos GáborMike Petra Hegyikerékpár U19 1. Felkészítő: Bartokos GáborTakács Szilvia Tájfutás NIV. 1. Felkészítő: Takács TiborPál Patrik Karate Gyerek 2. Felkészítő: Demeter ZsoltVarga Boglárka Serdülő 1. Felkészítő: Neuherz Szonja Junior 3. Felkészítő: Polacsek ZoltánGörög Bettina Junior 2.Kránitz Mátyás Junior 1.Kosárlabda III. 2. Felkészítő: Horváth JózsefV-VI. 3.