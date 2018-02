Rosszul lett egy képviselő a közgyűlésen Sopronban

A költségvetés vitájában lett váratlanul rosszul az egyik képviselő csütörtök délután Sopronban. Döbbent társai közül többen azonnal a segítségére siettek, orvos és szakképzett életmentő is akadt a teremben. A képviselőt újra kellett éleszteni, most ebben is jól vizsgázott a hivatal, a portán ott volt a feltöltött, tökéletesen működő defibrillátor. A fiatalember állapotát végül a perceken belül kiérkező soproni mentők stabilizálták és szállították a szombathelyi kórházba.

Korábban írtuk

Soha nem látott mértékű összeggel, 59,5 milliárd forinttal gazdálkodik idén a soproni önkormányzat, miután a csütörtök délután tartott közgyűlésen elfogadták a költségvetést. A büdzsé 26,5 milliárd forinttal magasabb az előző évinél, bevételi és kiadási főösszege megegyezik. Fodor Tamás (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy a költségvetés stabil gazdálkodást biztosít a városnak, hitelfelvételt nem terveznek.A Modern városok program és európai uniós programokon keresztül 29,4 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések idén. Egyebek mellett új burkolatot kapnak a történelmi belváros utcái, terei. Megújul több műemlék épület homlokzata, palota és templom. Parkolóház épül, kicserélik a közműrendszert, a Széchenyi teret a Várkerülethez integrálják, új fedett uszoda és kerékpárút épül. Az önkormányzat saját felhalmozásából 3,6 milliárd forintot fordít további fejlesztésekre.Intézmények működésére 4,1 százalékkal több, 3,2 milliárd forint jut, a városüzemeltetési feladatokra pedig 22 százalékkal magasabb összeg, 983 millió forint. Az általános tartalék 1,1 milliárd forintot tesz ki, míg az általános támogatásokra 1,77 milliárd forintot fordítanak. A közgyűlésen egyebek mellett arról is döntöttek, hogy a Központi Bányászati Múzeum alapítványi fenntartásból a soproni önkormányzat fenntartásába kerüljön, így része lesz majd a belvárosi múzeumi negyed kialakításának és fejlesztésének.