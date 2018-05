Pünkösdi Értékünnep Agyagosszergényben - fotók

A program az általános iskolás lányok pünkösdölésével vette kezdetét. A településen még mind a mai napig élő hagyománya van, hogy pünkösd két napján a lányok házról-házra járva pünkösdölnek.Szalai Viktor a népfőiskola alapítójának megnyitógondolatait követően a Dr. Barsi Ernő AMI Agyagosszergényi Tulipános csoport néptáncbemutatója adta meg a rendezvény alaphangját, melynek folytatásában ifjú tehetségek mutatkoztak be. Káldy Márton moderálásával Kóbor Mirandola grafikus-tervező és Czobor László néptáncos elhivatottságát, szakmájuk iránti elköteleződését ismerhették meg részleteiben a jelenlévők. Mira immár másfél éve tervezi és készíti a népfőiskolai kiadványok borítóit és rendezvényeinek plakátjait, grafikai elemeit. Laci a tavaly novemberben –népfőiskolai programból kinőtt – helyi ifjúsági néptánccsoport vezetője.„Egy este az otthoniakkal" című beszélgetés-sorozat keretében ült le Szalai Viktor Németh László pápai prelátussal, püspöki helynökkel, hogy ezúttal az embert is megismerhessék a helyiek. László atya 1958-ban, 60 évvel ezelőtt került el Agyagosszergényből, ám alázatos lelkületéért, szülőfalujáért való örökös ragaszkodásáért a falubeliek mindig nagy szeretettel fogadják díszpolgárukat.A rendezvény keretében került bemutatásra a külön erre az alkalomra készült Agyagosszergényi értékvilág 1. című kiadvány, mely hét témakörben 33 agyagosszergényi értéket ismertet. Népfőiskolánk az elmúlt években több mint százötven értékfeltáró kérdőíven és értéklapon kérdezte meg a helyieket, hogy ők, mit tartanak, vélnek településük értékének. A beérkezett válaszok feldolgozása után az értékhalmazból rangsort készítettünk és az így kapott eredményből került összeállításra egy közösségi munka eredményeként az értékfüzet. Méltató szavakat Dr. Balázsi Károly nyugalmazott főiskolai tanár, szociológus mondott, aki néhány fontos mozzanatát felidézte a népfőiskolai hagyományoknak és eligazodást nyújtott a népfőiskolai szellemiség megértésében is. Kilenc pályázó tizennyolc pályamunkája érkezett a Szülőfalum értékvilága című fotópályázatra, mely e rendezvényhez kapcsolódva került meghirdetésre. A fotópályázaton az Agyagosszergényben élők és az elszármazottak egyaránt részt vehettek korhatár nélkül. A kiírás szerint, olyan fotókat kellett beküldeni, amely a készítő szemszögéből mutatja meg, hogy számára mi az, ami Agyagosszergényt jelenti. Népfőiskolánk nem helyezéseket hirdetett, hanem a beérkezett fotókból kiállítást készítettünk és a százötven jelenlévő egy fotóra adhatott szavazatot. A közönségdíjas kép Köő János Tisztelet a régi korok tanúinak - Idős hölgy portréja című fotója lett.Ez év februárjában indította el Népfőiskolánk az Értékfeltáró Filmklubot, ahol a lakiteleki Népfőiskola szervezésében zajló Kárpát-medencei Értékfeltáró Kollégiumokról készült filmek kerülnek levetítésre. Ezúttal az őrvidéki magyarsággal ismerkedhettünk meg, majd Belicza Andrással a kollégiumok operatőr-rendezőjével beszélgettünk mind az értékfeltáró kollégiumok, mind a filmek készületének hátteréről. A rendezvény zárásaként bemutatkozott az Agyagosszergényi Ifjúsági Néptánccsoport és a jelenlévők bevonásával, táncházzal zártuk le az első Pünkösdi Értékünnepet.A délután során a gyerekek népi játékokat próbálhattak ki a Templom téren, kóstoló gyanánt helyi ínyenc finomságok kerültek az asszonyok jóvoltából az asztalokra, illetve néhány helyi érték (melyek helyet kaptak az értékfüzetben) is bemutatásra került.A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatta.