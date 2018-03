Pénz7 Sopronban - A pénz jó szolga is lehet

Dr. Tebeli Izabella arról beszélt: A pénz az oktalan ember zsebében csak lusta úr.

A Gárdonyisok is pénzügyeztek



A Pénz7 Fáy-szakgimnáziumi rendezvényére a Gárdonyi-iskola tanulói is ellátogattak. Tanórákon vehettek részt, hogy a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a pénz világáról. A Pénziránytű Alapítvány erre a tanévre az „Okosan a hitelekről" című tananyaghoz ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket is rendelkezésre bocsátott.

– A pénz az okos ember zsebében jó szolga, az oktalan zsebében lusta úr – idézte Gárdonyi gondolatát a Handler-szakiskola Pénz7 című, pénzügyi és vállalkozói témahetének rendezvényén dr. Tebeli Izabella. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) soproni születésű főosztályvezetője egyike azon ötszáz minisztériumi és pénzintézeti önkéntesnek, akik a Pénz7-en az ország 1200 iskolájában 200 ezer diáknak a pénzügyi tudatosságra nevelés szükségességéről, mibenlétéről tartanak előadást. Az együttműködő partnerek – az Emmi mint projektgazda, a Magyar Bankszövetség, az NGM, a Pénziránytű Alapítvány és a Junior Achievement Magyarország Alapítvány – küldetésüknek tekintik a gazdasági, pénzügyi szemléletformálást és azt, hogy segítséget nyújtsanak a mindennapokban.A lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében cselekvési programmal kiegészített stratégiát fogadott el a kormány, hogy a társadalom széles rétegei, legfőképpen a jövő nemzedékei, gyakorlati ismereteket kapjanak e témakörben, beleértve a kapcsolódó digitalizációs lehetőségeket is.A program célja, hogy a nyugat-európai országokhoz hasonlóan nálunk is minél többen hangolják össze a bevételeiket, kiadásaikat a háztartási költségvetéssel.A pénzügyi tudatosságot az oktatás révén lehet a leghatékonyabban terjeszteni. Ezért van jelentősége annak, hogy már gyermekkorban elkezdődjön. A fiatalok így felnőttként tudatosabb, körültekintőbb fogyasztók lesznek. Örömteli hír, hogy a pénzügyi ismeretek tantárgyat – amely az NGM által fenntartott szakképzési centrumok intézményeiben már kötelező tananyag – bevezetik az általános és középiskolák tanrendjébe, amint életbe lép az új Nemzeti alaptanterv.