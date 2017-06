Parndorfi ügy: bábeli zűrzavar a tárgyaláson

Megkezdődött a 71 ember halálát okozó bűnszervezet tagjainak tárgyalása

Tízen ülnek a vádlottak padján

A vádirat ismertetése előtt a, most viszont nem érti tökéletesen az elhangzottakat, hiszen legalább 30 nyelvjárás él a nyelvben, így szeretné, ha a korábban alkalmazott tolmács fordítana a tárgyalás ideje alatt is.Jádi János, a tanács elnöke elmondta:A kirendelt tolmács nyelvismerete anyanyelvi szintű, így ezzel kapcsolatosan szakmai kifogás nem merülhet fel.A vádirat ismertetése közben, mert ő ismeri a vádiratot, és már a fordítása is hibás, a vádirat szó helyett szerinte az szerepel, hogy „háború forma".: ő elismételte, ez az anyanyelve, és Kabulban diplomázott. A vádlott ezt is megkérdőjelezte, szerinte nincs is olyan oktatási intézmény Kabulban, ahol ilyen végzettséget lehet szerezni. A tolmácsok fülkéjéből kihallatszott, amintA zsúfolt és meleg tárgyalóterembenA vád ismertetésévela Kecskeméti Törvényszéken szerdán.A vádirat ismertetése előtthogy a nyomozás során volt egy pastu tolmács, akivel jól megértette magát, most viszont nem érti tökéletesen az elhangzottakat, hiszen legalább 30 nyelvjárás él a nyelvben, ígyJádi János, a tanács elnöke elmondta:. A kirendelt tolmács nyelvismerete anyanyelvi szintű, így ezzel kapcsolatosan szakmai kifogás nem merülhet fel.A Bács-Kiskun Megyei Főügyészségegy afgán, kilenc bolgár, illetve egy bolgár és libanoni kettős állampolgárságú férfi ellen május elején. A vádlottak közülA bűnszervezetszemélyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban 59 férfi, 8 nő és 4 gyerek az indulástól számított három órán belül, még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.A bűnszervezet tagjai már, őket az ausztriai Gálosig (Gols) vitték. A bezárt emberek ebben ez esetben azonban ki tudták rúgni a kamion rakterének ajtaját, így senki nem halt meg.A kiemelt jelentőségű bűnügy valamennyi vádlottját. Négy vádlottnak ezen kívülmiatt is felelnie kell. A tervek szerint vád ismertetése után megkezdik a vádlottak kihallgatását. A tárgyalás arab, bolgár és pastu tolmácsok részvételével zajlik. Az eddig felmerült bűnügyi költség meghaladja a 100 millió forintot.A tárgyalás jelentős biztonsági intézkedések és médiaérdeklődés mellett vette kezdetét. 2015. augusztus 27-én Ausztriában, a magyar határ közelében találtak rá arra a hűtőkocsira , amelyben hetvenegy menekült veszítette borzalmas körülmények között az életét.A „halálkamionban„ lévők már magyarországi indulásuk után megfulladhattak, ugyanis a légmentesen záró ajtó miatt elfogyott a levegőjük.A monstre perben tízen ülnek a vádlottak padjára (a tizenegyedikről nem tudni, hol van) , és összesen huszonhat vádpontban kell döntenie a bíróságnak.A vádirat szerint az embercsempészeket még a hetvenegy menekült kínhalála sem rémítette meg. Hiszen a „halálkamionként" emlegetett teherautó felfedezésének másnapján már újra egy olyan transzportot indítottak útnak, ami majdnem ugyanúgy végezte, mint az előző. Abba a kocsiba 67 migránst zsúfoltak be, de ők ki tudták rúgni a raktér ajtaját, így életben maradtak.