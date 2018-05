Nyugdíjas lesz Firtl Mátyás

Firtl Mátyás közvetlenségét tartja a legfontosabb erényének. Fotó: Magasi

– Négy éve is abba akartam hagyni, most is el akartam menni, mégis furcsa ez a sok szabad-idő. Esténként nem a számítógép előtt kell ülnöm átolvasni a temérdek levelet, s a telefonom is furcsán viselkedik: sokkal ritkábban cseng – mondja félig tréfásan, félig komolyan Firtl Mátyás, aki ciklusokon keresztül volt Sopron országgyűlési képviselője, tagja volt több parlamenti bizottságnak, bejárta a fél világot, tanúja volt világtörténelmi eseményeknek, most viszont igazi nagypapa szeretne lenni.– Abban az áldott helyzetben vagyunk, hogy egy helyen él az egész família. Mégsem tudtam eddig elég időt tölteni a családommal, pedig a fiúunokám már harmadikos, a kislány másodikos, s remélem, születnek is még a családban gyerekek. Szeretnék minél több időt velük tölteni... – vallja be Firtl Mátyás, aki augusztus nyolcadikától lesz igazán nyugdíjas, három hónapig még biztosítási jogviszonya van az Országgyűlés hivatalával.– Készültem a visszavonulásra, vágytam rá, de nem olyan könnyű leállni, mint hittem. Mindig sokat dolgoztam, szőlőm is volt mindig a ház körül, úgyhogy most is szőlőt ültettem, nehogy unatkozzak. A vejemmel ezer tőkét telepítettünk – meséli a 68 éves városatya, aki büszke rá, hogy a soproni Végfordulat utcából Kópházán át jutott a parlamentbe. Sosem felejtett el „vidékinek maradni" és amikor azt kérdezzük, mi volt politikusként a legfontosabb tulajdonsága, azt válaszolja, hogy a közvetlensége. Őt bárki megszólíthatta és mindenkivel szót is értett. Segítette a rendszeretete és a pontossága is, ugyanúgy, mint az Antenna Hungáriánál végzett több mint három évtizedes szolgálatában is.Firtl Mátyás most már elárulja, hosszú pályafutása során a megyei közgyűlés alelnökeként érezte magát a legjobban. Szűkebb pátriájáért tehetett, az itt élőkkel kellett együtt dolgoznia – ez volt az igazi terepe, vagy ahogy ő fogalmaz: „a saját polca". Most új életkorszak kezdődött számára, azt hihetnénk, a pihenésé.– Főállású politikus már nem szeretnék lenni, de ha valaki megtalálna egy jó feladattal, nem csapnám rá az ajtót – zárja nevetve a beszélgetést. Mert nehéz egyszerre teljesen leállni, tényleg.