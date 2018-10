Múzeummá alakítják a Soproni Katolikus Konventet

Egyházmegye - öt helyszínen indulnak turisztikai fejlesztésekDr. Veres András győri megyéspüspök, Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, Fodor Tamás polgármester és Horváth Imre városplébános jelenlétében jelentették be a közel négyszáz éves múltra visszatekintő Soproni Katolikus Konventben, hogy megkezdődik az épület hasznosítása, fejlesztése.A megújuló intézmény egyik hangsúlyos feladata lesz, hogy a soproni katolikus közösség és egyház történetének bemutatásával múzeumként működjön. Az Egyházművészeti Gyűjteményt egy új, állandó kiállítás keretében mutatják be, s kialakítanak egy olyan közösségi teret, amely kisebb időszaki tárlatoknak, múzeumpedagógiai foglalkozásoknak adhat otthont.A Győri Egyházmegye szakrális értékeinek megőrzéséért, fenntartásáért és bemutatásáért benyújtott pályázaton nyert 1,1 milliárd forintból a soproni konvent mellett további négy helyszínen - a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban, a győri Káptalandomb Információs Pont és Közösségi Térben, Császár község plébániáján és imaházában, továbbá a horvátzsidányi plébánián zajlanak majd olyan munkálatok, amelyek révén élményszerűen mutathatják be a keresztény hitélet múltját és a relikviákat.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap százszázalékos támogatásával megvalósuló fejlesztési program várhatóan 2020. június 30-ig fejeződik be.