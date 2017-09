Mindennap Sopron - Dal és videoklip készült a városról

Elkészült a jövőre 15. születésnapját ünneplő soproni Art Of Haven zenekar legújabb dala, és videoklipje. A "Mindennap Sopron" című szerzemény teljes egészében a városról szól. A zenekar célja Sopron népszerűsítése, az életképekkel, az épületekkel, a hangulatos utcák bemutatásával. A dalszöveg sorra veszi a főbb soproni látnivalókat.Fazekas Ákos gitáros, dalszerző, a következőképpen foglalta össze gondolatait:- Mindig is szívügyem volt Sopron. Itt születtem, itt nőttem fel, és ezalatt az idő alatt, rengeteg élményt szereztem. A videóban látható utcák, terek, a környező erdők, mind-mind mesélni tudnának, és néhány történetben bizony én is szerepelnék... Úgy gondolom, ha valakinek fontos valami, azért szívesen tesz is. Zenekarom ezzel a klippel szeretne hozzájárulni városunk népszerűsítéséhez, mind az itt élők, mind az idelátogatók körében is.Szeretnénk megköszönni a csodálatos videofelvételeket és a vágást, Riba Szabolcsnak, és Torma Sándornak. Reméljük, sokaknak elnyeri a tetszését, és hamarosan élőben is hallhatja majd a dalt a kedves közönség.