Megújul az elkerülő Sopronban - A közlekedőknek azért okoz majd gondot az építkezés

Az elkerülőt sokan használják, itt hajtanak ausztriai munkahelyükre is a keletről nyugatra igyekvők. Fotó: Magasi

A 84-es főúton a Balfi úti körforgalom és a Szent Mihály-temetőnél korábban megépített körforgalmú csomópont között – azaz az elkerülőn –, összesen 1390 méter hosszúságú szakaszon hamarosan felújítási munkákba kezd a Magyar Közút Nonprofit Zrt.A beruházás során a meglévő szegélyeket átépítik, az elöregedett aszfaltot lemarják, majd két új réteget építenek be. A burkolatépítést követően a burkolati jeleket is felújítják.– A szakaszon a múlt héten megtörtént a munkaterület átadás-átvétele. Jelenleg a kivitelezés előkészítése, adminisztrációs feladatok zajlanak, többek között az ideiglenes forgalomkorlátozási tervek készítése is. Várhatóan két héten belül kezdődnek meg a tényleges kivitelezési munkák és előreláthatóan százhúsz nap alatt fejeződhetnek be – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezetőtől.Az elkerülő ezen szakaszának felújítása több mint bruttó 240 millió forintból valósul meg. A jó útért mindig hálás a városlakó, de erre a négy hónapos építkezésre azért rá kell készülni. Legalább fejben. Az elkerülőt sokan használják reggelente, itt hajtanak ausztriai munkahelyükre nemcsak a Sopron keleti felén élők, hanem a vidékiek is. Ha ők el akarják kerülni az építkezést, nagy eséllyel találkoznak a városban az iskolákba, munkahelyekre siető kocsisorokkal. Türelmet próbáló időszak lesz ez tehát, de gondoljanak arra, jobb lesz az elkerülő...!