M85-ös útépítés: letették az alapkövet Sopronnál - fotók, videó

Földben az M85-ös soproni alapköve

Fotó: Magasi

9.15 - Ünnepélyes alapkőletétel szerdán délelőtt 11 órakor Sopronnál, a 84-es főút 117-es kilométernél.

Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna II.–Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakasz megvalósításának alapkőletételi ünnepség.

Szerda - Megkezdődött a kivitelezés, információs táblák is vannak már

A kétszer kétsávos gyorsforgalmi beköti végre Sopront is az ország „vérkeringésébe". Forrás: NIF ZRt.

A 117-es kilométerszelvénynél



Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, Fodor Tamás, Sopron és Hámori György, Kapuvár polgármestere, valamint Barcza Attila városfejlesztési tanácsnok és Mayer András, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese ma, szerdán 11 órakor helyezi el az M85-ös autóút Csorna II.–Sopron, kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakaszának alapkövét a 84-es főút 117-es kilométerszelvényénél.

Firtl Mátyás országgyűlési képviselő egy 1937-es helyi lapból idézte Hőgyész Pál főispánt, amikor kijelentette: Sopron számára létérdek a főút.A történet tehát elég régi, a régió vágya pedig elég erős. Az M85-ös gyorsforgalmi út soproni szakaszainak kivitelezése megkezdődött, szerda délelőtt az alapkövét is elhelyezték. Az ünnepségen Fodor Tamás Sopron polgármestere a kétszer kétsávos gyorsforgalmi gazdasági előnyeit emelte ki, Barcza Attila tanácsnok pedig a turisztikai hozadékairól beszélt.- A Rábaköz számára nemcsak a gyorsabb és biztonságosabb utazást, hanem a helyben maradás lehetőségét is jelenti a gyorsforgalmi, hiszen a fiatalok könnyebben elérnek majd városi munkahelyeikre, nem kell elköltözniük - emelte ki Hámori György, Kapuvár polgármestere.Mayer András, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese az út műszaki paramétereit ismertette - 57 és fél kilométer Csornától a fertőrákosi csomópontig, hét külön szintű csomóponttal, negyvenöt híddal és két nagy keresztmetszetű vadátjáróval -, majd a kivitelezők nevében is jó minőségű, biztonságos utat ígért.Hozzátette: a Sopron és az országhatár közötti szakasz építése előkészítés alatt van, már tervezik a Sopront elkerülő, több mint hatszáz méter hosszú alagutat a Bécsi-domb alatt, amely az ország leghosszabb alagútja lesz.Az 57 kilométer hosszú M85-ös út 18 települést érint, s négy részre osztva kivitelezik. A Csorna és Fertőd-Endrédmajor közötti szakaszt kivitelezője az STR-B M85 Konzorcium, amit a Strabag Építő Kft., a Strabag AG és a Belfry PE Kft. alkot. A Fertőd-Endrédmajor és Nagylózs közötti szakaszt az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., a Swietelsky Magyarország Kft. és a Betonútépítő Zrt. építi, míg a Nagylózs-Sopron-kelet és a Sopron-kelet-Fertőrákos közötti szakaszokat a Dömper Kft.-ből és a Subterra-Raab Kft.-ből álló DS Konzorcium kivitelezi.- Letették a gyorsforgalmi út alapkövét.- Kezdődik az ünnepélyes alapkőletétel.Nagycenk határában már hónapok óta látni a Dömper Kft. felépített telephelyét és teherautói is egyre gyakrabban tűnnek fel az út mellett. A régészek próbaásásainak buckáit is több helyen felváltják az erőgépek által elsimított nyomvonalak. Februárban kezdődött meg a Sopron, kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakasz kivitelezése. Ez 6400 méternyi új nyomvonalat jelent, kivitelezője pedig a DS Konzorcium, ami a Dömper Kft.-ből és a Subterra-Raab Kft.-ből áll. A szakasz várható befejezése 2020 decembere, a szerződéses összege pedig 17,78 milliárd. Az erről szóló tájékoztató táblát látni többek között a 84-es főúton a Lila tehén közelében.Ugyancsak most indult a 15.400 méteres új nyomvonalú Nagylózs–Sopron, kelet szakasz kivitelezése, amelynek része a nagycenki üzemmérnökség kialakítása is. Tábláját látjuk Soprontól Kópháza felé tartva a szennyvíztelepnél. Ebben az érintett települések Kópháza, Nagycenk, Nagylózs, Pereszteg, Sopron, a projekt főösszege pedig 53 milliárd forint. A befejezést ugyancsak 2020 végére ígéri a NIF Zrt. A szakasz kivitelezője szintén a DS Konzorcium (Dömper Kft., Subterra-Raab Kft.). Itt kezdődtek el a látványosabb földmunkák is. Ma még csak a hozzáértők látják, hogy fog kinézni a Sopron, kelet csomópont, vagyis a gyorsforgalmi csatlakozása a 84-es főútvonalhoz. Innen fut majd Harka felé is az út, amit egy új körforgalomból érünk majd el, és ugyancsak innen lehet majd lehajtani az egyelőre szintén csak terv szintjén létező új ipari parkhoz is.A Fertőd-Endrédmajor csomópont–Nagylózs közötti szakasz Ebergőc, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Nagylózs, Pinnye, Röjtökmuzsaj érintésével 15.600 méter lesz, a kivitelezése hivatalosan szintén 2018 februárjában startolt az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., a Swietelsky Magyarország Kft. és a Betonútépítő Zrt. közös ajánlattevők munkájával. Ennek a szakasznak 48,1 milliárd a forrása.A negyedik szakasz pedig a Csorna II.–Fertőd-Endrédmajor csomópont közötti rész, valamivel több mint húsz kilométeres új nyomvonallal, Babót, Bogyoszló, Farád, Fertőendréd, Jobaháza, Kapuvár, Rábatamási, Szárföld és Vitnyéd érintésével. Kivitelezője a STR-B M85 Konzorcium, ami a Strabag Építő Kft., a Strabag AG és a Belfry PE Kft. összefogása. Csaknem 52 milliárdjuk van a megvalósításra.

Korábban írtuk

Mint kiderült, az M85-ös gyorsforgalmi út szerdai alapkőletételére érkező vendégeknek van ˝lefoglalva˝ a garázs.Sokan fennakadtak kedd délután a Petőfi téri mélygarázs sorompóján, az ugyanis nem nyitódott fel senkinek. A kiírás szerint rendezvény miatt nem lehet használni a 220 férőhelyes mélygarázst egészen szerda 13 óráig.