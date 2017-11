Ledőlt a fal a soproni óvodában, elítélték a vállalkozót

Helybenhagyták a soproni ítéletet és 1 év 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a vállalkozót, akinek soproni Ady Endre utcai óvoda balesetéért kell felelni. Az általa épített válaszfalEgyiküknek a bokája tört el a súly alatt, a másikuk még szerencsétlenebbül járt: a sípcsontja került gipszbe.Felelőssé tették a 2006-ban végzett munkát ellenőrző férfit is, de ő már nem volt ott szerdán a Győri Törvényszéken, mert elfogadta a korábban született döntést: pénzbüntetést kapott.A törvényszék hangsúlyozta: a két büntetés közti különbség nem a cselekmény súlyának köszönhető, hanem annak, hogy a most 47 éves D. Attilát az illegálisan elhelyezett veszélyes hulladék miatt is el kellett marasztalni: két azbesztdarab miatt vonták egyébként perbe.A Kisalföld a védelemtől úgy tudja: D. Attila – aki magát ártatlannak vallja – bocsánatot kért acsaládoktól, s ők nem indítottak pert. A megállapított tényállás szerint azonban a kivitelező védekezése nem állja meg a helyét, mert arra nem talált magyarázatot, hogy miért volt trehány és szakszerűtlen az elvégzett munka, aminek során a falat nem horgonyozták le, erősítő pillérek helyett ragasztó habarcsot alkalmaztak, azt is rosszul. Az anyag sem illett az ytongfalhoz, s a ragasztási technikát pedig helytelenül választották meg.Az ítélet jogerős, a magát okkal kissé temperamentumosnak nevező vádlott a határozatot már nem tudta megvárni, így azt távollétében, természetesen az ügyvédi jelenlét mellett hirdette ki dr. Jungi Eszter tanácsa.