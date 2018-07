Látványos holdfogyatkozás pénteken, több helyen is megnézheti - Várjuk olvasóink fotóit, videóit

Megfigyelte a holdfogyatkozást? Küldje el fotóját: tudosito@kisalfold.hu



A Stella Sopron távcsöves bemutatóra várja a nagyközönséget holnap este. A felvételen Kiss Gyula.

Illusztráció

– A pénteki holdfogyatkozás idején a Stella Sopron a harkai plató kempinghez közeli területén, a Fertő–Hanság Nemzeti Park pedig a fertőújlaki Madárvártánál távcsöves bemutatóra várja az érdeklődőket 20 óra 45 perces kezdettel. Az évszázad leghosszabb holdfogyatkozása különleges alkalomnak ígérkezik, amely Európából, Afrikából, Ázsia nagy részéről és Ausztrália nyugati feléről, valamint Dél-Amerika keleti vidékéről is jól nyomon követhető– mondta Kiss Gyula, a Stella Sopron elnöke.– Érdekesség, hogy pénteken a Hold a Föld árnyékába már belépve kel fel. A teljes árnyékba 21 óra 29 perckor lép, amit 23 óra 15-kor kezd elhagyni. A teljesség vége 0 óra 20 perckor, a félárnyék elhagyása, azaz a holdfogyatkozás vége 1 óra 30 perckor várható.Kiss Gyula kiemelte: a teljes holdfogyatkozások elméletileg lehetséges maximális hossza 107 perc lehet. Ezúttal a jelenség 103 perces lesz. További érdekesség, hogy az éppen Föld-közelben levő Mars bolygó a Hold alatt 5 fokkal tartózkodik. Páratlan fényességének oka a 16 évenként előforduló „nagy Mars-közelség". Láthatjuk továbbá a lenyugvó Vénuszt, a Jupitert és a Szaturnuszt is. Minthogy a „kikapcsolt" telehold csak egy halvány vörösesbarna korong lesz, nem fog zavarni a többi égi szereplő megfigyelésében sem. A fogyatkozás jelensége szabad szemmel is bárhonnan megfigyelhető.